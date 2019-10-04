Над релизным трейлером Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint трудилась украинская студия Family Production, съемки проходили в Карпатах и Киеве





4 октября состоялся релиз новейшего кооперативного боевика Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, новый проект Ubisoft вышел одновременно на ПК, PlayStation 4 и Xbox One (позже он будет доступен и в Google Stadia). Теперь же стало известно, что над релизным трейлером (его можно посмотреть ниже) для этой игры трудилась украинская студия Family Production. Об этом источнику рассказала генеральный продюсер студии Анастасия Буковская.

Как сообщается, съемки сцен проходили на нескольких локациях в Карпатах, Пуще-Водице и Авиационном университете. В ролике снялась актриса Люси Корк, которая работала каскадером в «Миссии невыполнимой» и «Людях в черном». Чтобы имитировать полет на вертолете, команда построила специальное устройство Gimbal: для съемки землетрясений и взрывов оно трясет декорации и технику.

«Съемки этой рекламы для нас особенно важны прежде всего благодаря масштабу. Такие работы показывают, что снимать в Украине можно и нужно не только для того, чтобы урезать смету», — отметила Анастасия Буковская.

Breakpoint — одиннадцатая игра франшизы и сиквел Ghost Recon Wildlands, вышедшей в 2017 году. Действие перенесется в ближайшее альтернативное будущее, в технологичный и опасный открытый мир на архипелаге Ауроа. Сражаться на этот раз предстоит с бывшими Призраками — как в одиночку, так и в совместном корпоративном режиме на четыре человека.

Источник: AIN