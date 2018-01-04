Обновлено: Накануне завтрашнего анонса появились реальные фотографии смартфона Nokia 6 (2018)

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Завтра должен состояться анонс смартфона Nokia 6 нового поколения, а пока можно полноценно оценить дизайн новинки по множеству живых снимков, опубликованных в китайской социальной сети Weibo.

В числе прочего эти реальные фото подтверждают, что Nokia 6 2018 модельного года получит экран с соотношением сторон 16:9, а не 18:9, как считалось изначально. То есть, обновленный Nokia 6 сохранит широкие рамки по периметру экрана, как у оригинальной модели. Вероятнее всего, предыдущее упоминание в базе TENAA экрана 18:9 является ошибкой, или же нас ждет две версии Nokia 6 (2018) с разными экранами.

Смартфон Nokia 6 нового поколения получит экранные кнопки управления и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Видимо, это сделано для дифференциации новинки от оригинальной модели.

Дисплей Nokia 6 (2018) покрыт защитным стеклом 2.5D, скорее всего, производства Corning, а в правом верхнем углу можно увидеть фронтальную камеру и логотип Nokia.

Сзади Nokia 6 (2018) тоже сильно отличается от оригинальной модели. Это, во-первых, упомянутый сканер опечаткой пальцев, взятый в оранжевое кольцо. А во-вторых, более вытянутый блок основной камеры со светодиодный вспышкой, который тоже обрамлен оранжевым ободком.

Смартфон должен получить Qualcomm Snapdragon 630, 3 или 4 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, камеры разрешением 16 и 8 Мп и аккумулятор емкостью 3000 мА•ч.

HMD Global от себя добавила новое рекламное изображение Nokia 6 (2018), подтвердив, что в Китае устройство будет эксклюзивно продаваться через магазины Suning.

Обновлено: Еще изображения новой Nokia 6:

Источник: gizmochina (1 и 2)