Налоговая изъяла технику Apple на 1,6 млн грн в интернет-магазине, работающем через ФЛП без PPO

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Государственная фискальная служба Украины сообщила об изъятии крупной партии техники Apple в одном из столичных интернет-магазинов. Как отмечают в налоговом ведомстве, сотрудники налоговой милиции под процессуальным руководством прокуратуры остановили реализацию незаконно ввезённых в Украину мобильных телефонов и техники.

Согласно имеющейся информации, в рамках расследования уголовного производства был установлен киевлянин, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель, который продавал через интернет-магазин «продукцию неизвестного происхождения под видом известных торговых марок». В самом заявлении налогового ведомства не называется конкретная торговая марка, но судя по опубликованным очень маленьким фотографиям, речь идёт о технике Apple: смартфонах, планшетах, умных часах. В результате обыска была изъята техника общей ориентировочной стоимостью 1,6 млн грн. Из каждого вида техники были отобраны образцы для проведения экспертизы. При этом отмечается, что указанная продукция была ввезена на территорию Украины вне таможенного контроля.

Что интересно, фигурант дела ещё с начала 2019 года находится в состоянии прекращения предпринимательской деятельности. При этом он не подаёт налоговую отчётность, не имеет наёмных работников и зарегистрированного кассового аппарата.

На текущий момент принимаются меры по наложению ареста на изъятые товарно-материальные ценности. Также продолжается следствие по следующим статьям:

ч. 1 ст. 190 УК Украины — завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

ч. 3 ст. 358 УК Украины — использование заведомо поддельного документа. Наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Источник: ГФС