Nanox, вдохновившись Star Trek, создала футуристичный рентген-аппарат





По данным Всемирной организации здравоохранения за 2012 год, две трети людей на Земле не имеют возможности сделать рентгенографию, отчасти из-за высокой стоимости аппаратов. Сложность заключается в конструкции, миллионы долларов уходят только на то, чтобы обезопасить пациента. У компании Nanox есть решение, которое сделает рентген более доступным. Это рентгеновский аппарат Nanox.Arc, который выглядит как био-кровать из сериала «Звёздный путь».

Там, где традиционная рентгенография является аналоговым методом исследования и содержит громоздкие массивы вращающихся трубок, Nanox использует цифровую систему, которая может обходиться без всего этого. Единственная движущаяся часть – это портал, рентгеновское кольцо, которое сканирует всё тело, пока пациент неподвижно лежит на кушетке.

Бизнес-модель Nanox тоже отличается от традиционной. Вместо того, чтобы покупать дорогие аппараты для медицинских учреждений, компания предлагает взимать часть платы за каждое сканирование, а взамен будет предоставлять анализ снимков на основе ИИ и облачные услуги для клиник. В конечном счёте это может быть более доступным, чем покупка аппарата, который стоит на порядок дороже.

Nanox планирует выпустить 15 тыс. устройств в ближайшем будущем. Компания уже получила дополнительное финансирование от Foxconn в размере $26 млн. Основная цель Nanox – дать возможность каждому человеку на Земле проходить раз в год профилактическое рентгеновское сканирование, чтобы на ранних этапах выявлять проблемы со здоровьем.

Источник: Engadget