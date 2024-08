«Рыцарь семи королевств» — первый тизер нового спинофа «Игры престолов» с Питером Клеффи в роли Рыцаря Дунка

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Сюжет сериала будет разворачиваться за столетие до событий «Игры престолов» и адаптирует рассказы Джорджа Р.Р. Мартина о приключениях Дунка (Сэра Дункана Высокого, будущий Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосца Эгга (впоследствии Король Эйгон V Таргариен).

Стриминг Max обнародовал видеоанонс с сериалами, которые выйдут в 2025 и 2026 году и среди прочего показал первые тизеры второго сезона The Last Of Us и нового сериала под названием «Рыцарь семи королевств» / A Knight of the Seven Kingdoms. Несколько секунд видео очередного спинофа «Игры престолов» позволяют детальнее рассмотреть персонажа Питера Клеффи (Дунк), а также показывают некоторые знакомые декорации.

Meet Dunk and Egg. A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Эгга сыграет Декстер Сон Ансел, а среди остального объявленного актерского состава: Финн Беннет (Эйрион Таргариен), Берти Карвел (Бейлор Таргариен), Танзин Кроуфорд (Танселл), Дэниел Ингз (Лионель Баратеон) и Сэм Спруэл (Мейкар Таргариен).

Режиссером трех из шести эпизодов выступит Сара Адина Смит («Уроки химии»), а остальных — Оуэн Харрис («Черное зеркало»). Сценарий писали Мартин и Айра Паркер («Симпатик», «Дом дракона»), а Райан Кондалл («Дом дракона») присоединился в роли исполнительного продюсера.

Сюжет сериала «Рыцарь семи королевств» разворачивается примерно за 100 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после событий «Дома дракона». Дунк и Эгг, путешествуя по Вестеросу, прибудут на соревнования, где встретятся с несколькими членами династии Таргариенов.

«За столетие до событий «Игры престолов» два героя бродили по Вестеросу… молодой, наивный, но отважный рыцарь, сэр Дункан Высокий, и его сквайр, Эгг. Действие происходит в эпоху, когда род Таргариенов все еще держит Железный трон, а память о последнем драконе еще не вышла из памяти живых. Этих невероятных друзей ждут большие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги», — из официального синопсиса.

«Рыцарь семи королевств» дебютирует на Max в 2025 году (пока без точной даты).

Ранее Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что в разработке находится сразу семь шоу из вселенной «Игры престолов»: в частности, «10 000 кораблей» и сериал про Эйгона Завоевателя.

Сейчас на Max транслируется второй сезон сериала «Дом дракона» — вчера вышел последний эпизод (в украинской озвучке его также уже можно посмотреть на Megogo).

