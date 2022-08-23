NASA дала «зеленый свет» на первый запуск SLS с миссией Artemis 1 29 августа — сверхтяжелая РН, разрабатываемая с 2011 года, отправит корабль Orion без экипажа на орбиту вокруг Луны

Агентство NASA активно продвигает свою стратегию возвращения астронавтов на Луну. Уже совсем скоро стартует испытательный полет вокруг единственного спутника Земли, который поможет определить возможности космических аппаратов агентства — супертяжелой ракеты Space Launch System и космического корабля Orion.

В NASA сообщили, что запуск миссии Artemis 1 намечен на 29 августа. Двухчасовое стартовое окно открывается в 15:33 по киевскому времени. Artemis-1 стартует с площадки 39B — той самой, которую использовали миссия Аполлон-10 в 1969 году, а также миссии Skylab и Аполлон-Союз. Альтернативными окнами запуска будут 2 и 5 сентября.

Это будет первый запуск Space Launch System – 98-метровой ракеты, которую по размерам сравним с 30-этажным небоскребом. Верхняя степень SLS должна вывести Orion на траекторию к Луне, после чего корабль облетит спутник Земли, маневрируя на дальней ретроградной орбите.

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Во время полета NASA развернет несколько небольших спутников \ CubeSats для проведения экспериментов в космосе.

Ten shoebox-size secondary payloads, called CubeSats, are hitching a ride to space on SLS for #Artemis I, and several other investigations are flying inside @NASA_Orion. Join us live today at 5 p.m. EDT to learn about the lunar science payloads >> https://t.co/kSdpaOlIcY pic.twitter.com/f4SLrCl25L — NASA_SLS (@NASA_SLS) August 15, 2022

Миссия продлится 42 дня, и если все пройдет успешно, то уже 10 октября Orion должен возвратиться на Землю.

Напомним, этот полет запустит программу NASA Artemis, целью которой является взорвать людей на Луну впервые за 50 лет. Основными целями Artemis-2 (запланированная на 2024 год) будет перелет четырех человек на орбиту Луны и обратно.

Третьим этапом программы (Artemis 3) считается непосредственная высадка на Луну. Среди прочего, в NASA считают, что программа Artemis поможет подготовить оборудование и астронавтов к предстоящей миссии полету человека на Марс в 2030-х годах.

Ранее сообщалось, что NASA несколько раз откладывало репетицию запуска SLS из-за технических неполадок.

Источник: Space.com