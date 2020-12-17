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NASA дало зелёный свет на использование ракеты Blue Origin New Glenn для беспилотных миссий

NASA дало зелёный свет на использование ракеты Blue Origin New Glenn для беспилотных миссий

NASA дало зелёный свет на использование ракеты Blue Origin New Glenn для беспилотных миссий


Космическое агентство NASA одобрило использование тяжёлой ракеты Blue Origin New Glenn для будущих беспилотных миссий научного и исследовательского характера. Одобрение получено, несмотря на то, что многоразовая ракета-носитель ещё не участвовала в полётах.

Контракт, являющийся частью программы NASA Launch Services (NLS), является важным шагом в стремлении Blue Origin конкурировать со SpaceX, Boeing и другими компаниями за контракты на запуск для гражданских заказчиков и национальных служб безопасности.

Первый полёт ракеты New Glenn запланирован на 2021 год. Она предназначена для подъёма в космос до 45 тонн на низкую околоземную орбиту и до 13 тонн на геостационарную переходную орбиту. Ракета имеет высоту до 95 метров (в трёхступенчатой конфигурации) и диаметр 7 метров. New Glenn предусматривает возможность повторного использования первой ступени.

В начале этого года Blue Origin показала центр управления полётами будущей ракеты New Glenn.

Источник: Engadget

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