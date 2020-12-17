NASA дало зелёный свет на использование ракеты Blue Origin New Glenn для беспилотных миссий

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Космическое агентство NASA одобрило использование тяжёлой ракеты Blue Origin New Glenn для будущих беспилотных миссий научного и исследовательского характера. Одобрение получено, несмотря на то, что многоразовая ракета-носитель ещё не участвовала в полётах.

Контракт, являющийся частью программы NASA Launch Services (NLS), является важным шагом в стремлении Blue Origin конкурировать со SpaceX, Boeing и другими компаниями за контракты на запуск для гражданских заказчиков и национальных служб безопасности.

Первый полёт ракеты New Glenn запланирован на 2021 год. Она предназначена для подъёма в космос до 45 тонн на низкую околоземную орбиту и до 13 тонн на геостационарную переходную орбиту. Ракета имеет высоту до 95 метров (в трёхступенчатой конфигурации) и диаметр 7 метров. New Glenn предусматривает возможность повторного использования первой ступени.

В начале этого года Blue Origin показала центр управления полётами будущей ракеты New Glenn.

Источник: Engadget