Blue Origin показала центр управления полётами будущей ракеты New Glenn

Blue Origin завершила строительство центра управления полётами на мысе Канаверал (штат Флорида, США), где инженеры компании будут следить за запусками будущей ракеты New Glenn. На своей странице в Twitter Blue Origin опубликовала видео, на котором показано учреждение с изогнутыми рядами столов и большими мониторами на фоне гигантского экрана.

Центр управления полётами находится на территории завода Blue Origin New Glenn, гигантском объекте на мысе Канаверал, где компания уже несколько лет строит свою сверхтяжёлую орбитальную ракету. Ожидается, что после завершения строительства New Glenn станет крупнейшим коммерческим проектом в космической отрасли. Её высота составит более 95 метров, она сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 45 тонн груза. Blue Origin также разрабатывает ракету, способную приземляться на плавающую платформу в море, подобно SpaceX Falcon 9.

An inside look at our completed mission control in the #NewGlenn rocket factory. pic.twitter.com/65FAhPBbgh

— Blue Origin (@blueorigin) March 11, 2020