NASA готовит 12 научных проектов для полёта на Луну к 2024 году





Последние несколько месяцев NASA работает над программой «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну к 2024 году. В начале этого месяца аэрокосмическое агентство определилось с первыми тремя частными компаниями, которые займутся доставкой полезного нагрузки на поверхность Луны, а теперь выбрало 12 научно-технических проектов, которые помогут более детально изучить спутник Земли.

Одним из наиболее перспективных проектов является MoonRanger. Это компактный ровер, способный проводить исследования в радиусе 1 км от посадочного аппарата. Он создаст 3D-карты поверхности Луны. Разработкой лунного ровера займётся компания Astrobotic, которая уже подписала контракт с NASA на сумму $5,6 млн.

Другой не менее важный проект называется Heimdall. Это система камер, состоящая из видеорегистратора и четырёх камер, которая поможет лучше понять геологические особенности Луны. Heimdall также будет выявлять потенциальные опасности при посадке и движении космических кораблей и других транспортных средств. Большинство других инструментов займутся изучением состава поверхности Луны, теплового потока и других особенностей спутника. А гелиосферный рентгеновский сканер лунной среды будет делать изображения взаимодействия магнитосферы Земли с солнечным ветром.

Некоторые проекты содержат инструменты, которые ранее уже применялись в предыдущих миссиях NASA. Например, лунный магнитотеллурический зонд использует магнитометр, создававшийся изначально для космического корабля MAVEN (на текущий момент вращается вокруг Марса).

«Выбранная полезная нагрузка для лунной миссии представляет собой передовые инновации, она получит преимущества первой полететь на Луну в рамках нашего проекта коммерческих услуг. Каждый проект демонстрирует либо новый научный инструмент, либо технологические инновации, которые поддерживают научные исследования. Многие из них имеют более широкое применение – для Марса и за его пределами», – сказал Томас Цурбухен, помощник администратора NASA по научным миссиям.

Источник: Engadget