NASA позволит астронавтам взять iPhone на Луну

Катерина Левицкая

"Ми летимо на Місяць вперше за 50 років": NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року

Администратор NASA Джаред Айзекман объявил, что астронавты миссий Crew-12 и Artemis II смогут взять iPhone и другие современные смартфоны с собой на орбиту и за ее пределы.


«Астронавты NASA вскоре будут летать с новейшими смартфонами, начиная с Crew-12 и Artemis II», — написал Айзекман на X. «Мы предоставляем нашим экипажам инструменты, чтобы они могли зафиксировать особые моменты для своих семей и делиться вдохновляющими изображениями и видео с миром».

Астронавты NASA уже давно делают удивительные снимки с МКС, а наличие современного устройства под рукой откроет новые возможности для фото- и видеосъемки. Впрочем Айзекман отмечает, что новое разрешение является чем-то большим, чем желание получить хороший контент, это скорее борьба с «устаревшими» правилами агентства.

«Не менее важно, чтобы мы бросили вызов давним процессам и квалифицировали современное оборудование для космических полетов в ускоренные сроки», — добавляет он. «Эта срочность хорошо послужит NASA, поскольку мы стремимся к ценным научным исследованиям на орбите и на поверхности Луны. Это небольшой шаг в правильном направлении».


Как отмечает ArsTechnica, проблема квалификации техники для космических полетов является реальной и давней. Устройства и технологии могут «загрузнуть» в процессе утверждения, поскольку специалисты NASA тщательно проверяют все — от радиационной характеристики чипов до проведения тепловых и вакуумных тестов батарей, изучения проблем с дегазацией и тому подобное. Конечно, требования существуют не просто так, однако Айзекман советует своей команде упростить их.

Сложные процессы привели к тому, что до этого объявления новейшими камерами, которые могли полететь в исторической миссии Artemis II, были зеркальная Nikon 2016 и пара GoPro 10-летней давности. Если говорить исключительно об орбите, то смартфоны уже бывали на МКС: к примеру, два iPhone 4 в 2011 году, хотя неизвестно, касался ли их вообще экипаж. В течение последнего десятилетия астронавты, находящиеся на космической станции, пользовались в основном планшетами для подключения к интернету и общения с семьями.

Астронавти місії Artemis 2 / NASA
Астронавты миссии Artemis 2 / NASA

Artemis II станет первой пилотируемой миссией в рамках программы Artemis, продлится 10 дней и будет включать полет корабля Orion с экипажем к Луне и его возвращение на Землю. Запуск корабля будет осуществляться с помощью мегаракеты Space Launch System (SLS). Ранее NASA анонсировали миссию на февраль 2026 года, но сроки немного сдвинули после «генеральной репетиции», которая обнаружила утечку водорода в основании ракеты.

23 или 27 сентября NASA планирует предпринять ещё одну попытку запуска миссии Artemis I
Ракета SLS / NASA

В конце концов посадить людей на Луну, чего не происходило со времен миссии Аполлон-17 в 1972 году, должна миссия Artemis III. Согласно предварительным планам, два из четырех астронавтов (и женщина в их числе), которые отправятся к Луне на корабле Orion, должны пересесть на Starship и высадиться в районе южного полюса для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю.

