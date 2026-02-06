NASA позволит астронавтам взять iPhone на Луну

Администратор NASA Джаред Айзекман объявил, что астронавты миссий Crew-12 и Artemis II смогут взять iPhone и другие современные смартфоны с собой на орбиту и за ее пределы.





«Астронавты NASA вскоре будут летать с новейшими смартфонами, начиная с Crew-12 и Artemis II», — написал Айзекман на X. «Мы предоставляем нашим экипажам инструменты, чтобы они могли зафиксировать особые моменты для своих семей и делиться вдохновляющими изображениями и видео с миром».

Астронавты NASA уже давно делают удивительные снимки с МКС, а наличие современного устройства под рукой откроет новые возможности для фото- и видеосъемки. Впрочем Айзекман отмечает, что новое разрешение является чем-то большим, чем желание получить хороший контент, это скорее борьба с «устаревшими» правилами агентства.

«Не менее важно, чтобы мы бросили вызов давним процессам и квалифицировали современное оборудование для космических полетов в ускоренные сроки», — добавляет он. «Эта срочность хорошо послужит NASA, поскольку мы стремимся к ценным научным исследованиям на орбите и на поверхности Луны. Это небольшой шаг в правильном направлении».

NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026





Как отмечает ArsTechnica, проблема квалификации техники для космических полетов является реальной и давней. Устройства и технологии могут «загрузнуть» в процессе утверждения, поскольку специалисты NASA тщательно проверяют все — от радиационной характеристики чипов до проведения тепловых и вакуумных тестов батарей, изучения проблем с дегазацией и тому подобное. Конечно, требования существуют не просто так, однако Айзекман советует своей команде упростить их.

Сложные процессы привели к тому, что до этого объявления новейшими камерами, которые могли полететь в исторической миссии Artemis II, были зеркальная Nikon 2016 и пара GoPro 10-летней давности. Если говорить исключительно об орбите, то смартфоны уже бывали на МКС: к примеру, два iPhone 4 в 2011 году, хотя неизвестно, касался ли их вообще экипаж. В течение последнего десятилетия астронавты, находящиеся на космической станции, пользовались в основном планшетами для подключения к интернету и общения с семьями.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Artemis II станет первой пилотируемой миссией в рамках программы Artemis, продлится 10 дней и будет включать полет корабля Orion с экипажем к Луне и его возвращение на Землю. Запуск корабля будет осуществляться с помощью мегаракеты Space Launch System (SLS). Ранее NASA анонсировали миссию на февраль 2026 года, но сроки немного сдвинули после «генеральной репетиции», которая обнаружила утечку водорода в основании ракеты.

В конце концов посадить людей на Луну, чего не происходило со времен миссии Аполлон-17 в 1972 году, должна миссия Artemis III. Согласно предварительным планам, два из четырех астронавтов (и женщина в их числе), которые отправятся к Луне на корабле Orion, должны пересесть на Starship и высадиться в районе южного полюса для выполнения научной программы, рассчитанной на шесть с лишним земных дней. После выполнения задач они вернутся на Orion и отправятся на Землю.