NASA определилось со сроками первого запуска тяжёлой ракеты SLS. Стартовое окно — с 29 августа по 5 сентября

После ряда задержек и переносов космическое агентство NASA наконец определилось с датой запуска тяжёлой ракеты Space Launch System и космического корабля Orion.

Согласно текущим планам NASA, подготовленная ракета SLS и космический корабль Orion отправятся на стартовую площадку в Космическом центре Кеннеди 18 августа. После этого агентство планирует провести проверку готовности к полёту – 22 августа. Тогда руководители NASA примут решение о том, следует ли официально приступить к запуску.

На текущий момент называют три возможных даты для запуска (основная и две резервных), прежде чем окно закроется: 29 августа, 2 сентября и 5 сентября. Подготовка к запуску через 6 недель потребует координации с погодными службами на побережье Флориды. Конец августа и начало сентября — это период, когда тропическая активность в Атлантическом океане обычно достигает своего апогея. Потому существует неопределенность, связанная с попыткой запуска такой сложной ракеты в первый раз.

Каждая из трёх возможных дат запуска позволит выполнить миссию «дальнего класса» для космического корабля «Орион». Это будет беспилотная миссия по выходу на лунную орбиту с последующим возвращением на Землю. По плану, аппарат проведёт несколько недель в космосе, а затем приводнится в Тихом океане. Время запуска и продолжительность миссии следующие:

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Запуск 29 августа в 8:33 по восточному времени (12:33 по Гринвичу, 15:33 по Киевскому времени), продолжительность миссии 42 дня, приводнение 10 октября.

Запуск 2 сентября в 12:48 по восточному времени (16:48 по Гринвичу, 19:48 по Киевскому времени), продолжительность миссии 39 дней, приводнение 11 октября.

Запуск 5 сентября в 17:12 по восточному времени (21:12 по Гринвичу, 00:12 6 сентября по Киевскому времени), продолжительность миссии 42 дня, приводнение 17 октября.

Миссия Artemis I — это испытательный полёт для проверки возможностей ракеты SLS и демонстрации способности Orion вернуться с Луны и выдержать повторный вход в атмосферу Земли на высоких скоростях. Если всё пойдет хорошо, в 2025 году может последовать пилотируемая миссия Artemis II, которая позволит человеку совершить полёт вокруг Луны.

В настоящее время ракета SLS и корабль Orion находятся внутри здания вертикальной сборки в Космическом центре Кеннеди. Специалистам ещё предстоит активировать систему аварийного прекращения полёта, соответствующие работы должны начаться 11 августа. Это независимая система с собственными батареями. После её активации у NASA будет около 3 недель на запуск ракеты. Система прекращения полёта может обслуживаться только внутри здания вертикальной сборки. Таким образом, если из-за погодных условий или по другим причинам запуск SLS не состоится в промежуток времени с 29 августа по 5 сентября, то ракету снова предстоит отправить в сборочный цех для проведения работ по обслуживанию системы прекращения полёта. В таком случае следующая попытка запуска, вероятно, будет предпринята не раньше октября.

Источник: arstechnica