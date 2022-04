NASA отложило испытания ракеты Space Launch System (предназначена для миссий на Луну и Марс) из соображений безопасности

Космическое агентство NASA отложило критические испытания сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). В воскресенье, 3 апреля, агентство планировало заправить ракету топливом в рамках «генеральной репетиции», призванной воспроизвести процесс обратного отсчёта предстоящего запуска миссии Artemis 1. Однако вскоре после 12:00 по восточноевропейскому времени (19:00 по Киевскому времени) NASA заявило об отмене испытаний из-за проблемы с мобильной пусковой платформой ракеты.

For safety, we've stopped the #Artemis I wet dress rehearsal. Teams are meeting now to assess next steps. We are looking at Monday, April 4 as the next opportunity to resume operations, and will have a media briefing later today. Check here for updates. https://t.co/pweviGRjwg

— NASA (@NASA) April 3, 2022