NASA отложило испытания ракеты Space Launch System (предназначена для миссий на Луну и Марс) из соображений безопасности

Космическое агентство NASA отложило критические испытания сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). В воскресенье, 3 апреля, агентство планировало заправить ракету топливом в рамках «генеральной репетиции», призванной воспроизвести процесс обратного отсчёта предстоящего запуска миссии Artemis 1. Однако вскоре после 12:00 по восточноевропейскому времени (19:00 по Киевскому времени) NASA заявило об отмене испытаний из-за проблемы с мобильной пусковой платформой ракеты.

For safety, we've stopped the #Artemis I wet dress rehearsal. Teams are meeting now to assess next steps. We are looking at Monday, April 4 as the next opportunity to resume operations, and will have a media briefing later today. Check here for updates. https://t.co/pweviGRjwg — NASA (@NASA) April 3, 2022

Персонал NASA должен был приступить к заправке ракеты 700 тыс. галлонов (около 3,2 млн литров) жидкого топлива. Но перед этим агентство обнаружило, что вышла из строя система на пусковой установке, жизненно важная для безопасности ракеты. Она потеряла способность создавать необходимое давление на платформе.

«Вентиляторы необходимы для создания положительного давления в закрытых помещениях внутри мобильной пусковой установки и предотвращения проникновения опасных газов», — заявили в NASA. «Без этой возможности технические специалисты не могут безопасно приступить к загрузке топлива в основную ступень ракеты и промежуточную криогенную двигательную ступень».

Космическое агентство может повторить испытание уже 4 апреля, хотя это будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от наличия топлива. Успешное испытание станет важной вехой для NASA. Агентство потратило десятилетие и более $23 млрд на разработку Space Launch System. Эта ракета является центральным элементом многих планов NASA относительно освоения Луны и других миссий.

Источник: Engadget