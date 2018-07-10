NASA опубликовала видео с падениями астронавтов на Луне и пояснила причины потери равновесия

Раньше можно было увидеть видео, как астронавты перемещаются по поверхности Луны прыжками. Однако двигаться в условиях низкой гравитации не так просто, как может показаться на первый взгляд. Космической агентство NASA опубликовало ролик с подборкой не столь удачных попыток перемещения по луне, которые заканчиваются падениями или потерей равновесия.

NASA подготовила подробный отчёт по каждому случаю, когда астронавты теряли точку опоры. И каждому такому случаю есть вполне логичное научное объяснение. Миссия Apollo 15 занималась изучением скорости метаболизма астронавтов при перемещении по различным участкам лунной поверхности: в гору, под гору и по горизонтальной поверхности. Участники миссии Apollo 16 должны были оценить различия в ловкости и способности передвигаться на Земле и на Луне, чтобы лучше понять как саму лунную гравитацию, так и на её влияние на перемещение по поверхности Луны.

Одной из причин неуклюжести является тот факт, что, несмотря на уменьшение веса (сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес) на Луне, масса (мера инертности тела) остаётся неизменной. Поэтому инерция, которая является сопротивлением тела изменениям движения и связана с массой, а не с весом, также остается неизменной. Таким образом, астронавт, перемещающийся по лунной поверхности, делает при других условиях, что и приводит к подпрыгиванию и некоторым казусам. Исследователи NASA постарались подробно описать эти падения.

В случае падения члена экипажа Apollo 15, астронавт потерял равновесие, его нога начала скользить и потеряла сцепление с поверхностью. Стараясь восстановить равновесие, он лишь ускорил своё движение вперёд, а затем упал на обе руки.

Члены экипажа Apollo 16 неоднократно падали, пытаясь поднять различные предметы с поверхности. В процессе поднятия предметов они теряли равновесие или же сталкивались с проблемой слабого сцепления с рыхлым лунным грунтом.

Источник: sciencealert