NASA показало захватывающую визуализацию 22 самых необычных черных дыр нашей галактики

Черные дыры очень сложно найти. Эти объекты обладают столь сильной гравитацией, что свет не может ускользнуть от них. Поэтому ученым приходится искать черные дыры по косвенным признакам. Когда у звезды массой в 20 раз больше нашего Солнца заканчивается топливо, она коллапсирует в черную дыру. По оценкам ученых, по Млечному Пути разбросаны десятки миллионов таких черных дыр, но пока идентифицированы лишь несколько десятков. Большинство из них встречаются вместе со звездой. Название такой пары — двойная или бинарная система. Это связано с тем, что при определенных обстоятельствах материал звезды может взаимодействовать с черной дырой, позволяя обнаружить ее присутствие.

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Визуализация, созданная специалистами NASA, позволяет увидеть несколько таких двойных систем, обнаруженных в Млечном Пути и соседней с ним галактике.

Видео также показывает размеры, орбиты и то, как каждая система наклонена с нашей точки зрения, здесь на Земле.

Близкая орбита звезды и черной дыры приводит к тому, что звезда теряет часть своих внешних слоев. По мере того как материал движется к черной дыре, он образует плоское кольцо, называемое аккреционным диском. Диск сильно нагревается и вызывает яркие вспышки света.

Например, показана система V404 Лебедя. В ней звезда немного меньше нашего Солнца обращается вокруг черной дыры, масса которой в 10 раз превышает ее массу, всего за 6,5 дней. Черная дыра искажает форму звезды и вытягивает материал с ее поверхности. V404 Лебедя «извергается» каждые пару десятилетий, возможно, из-за накопления материала во внешних частях аккреционного диска.

Лебедь Х-1 — была первой бинарной системой с подтвержденной черной дырой, масса которой может быть в 20 раз больше массы нашего Солнца. А ее звезда весит примерно в 40 раз больше нашей.