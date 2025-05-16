NASA «воскресила» двигатели Вояджер-1 спустя 20 лет и через 24 млрд км

Запущенный почти 50 лет назад, космический зонд «Вояджер-1» не собирается уходить на пенсию и усилиями NASA продолжает исследовать межзвездное пространство.

Однако космический аппарат, уже давно вышедший за пределы Солнечной системы и находящийся на расстоянии более 24 млрд км от Земли, начал терять жизненно важные системы, что обеспечивали его связь с Землей. Аппарат мчится в космическом пространстве со скоростью более 60 тыс км/ч и имеет антенну, которая должна постоянно быть точно направленной в сторону Земли.

Из-за даже незначительного отклонения собранные аппаратом данные из-за пределов Солнечной системы могут быть потеряны, а NASA может потерять возможность отправлять команды Вояджеру. За точное наведение антенны отвечают двигатели ориентации, которые контролируют вращение аппарата, чтобы он не сбивался с курса.

Два ключевых двигателя этой системы ориентации перестали работать еще в 2004 году из-за выхода из строя двух крошечных внутренних нагревателей, которые обеспечивали подачу топлива. Тогда инженеры NASA решили, что отремонтировать их дистанционно, на расстоянии более 24 млрд км, невозможно. Инженеры решили использовать резервный комплект двигателей. Но со временем признаки проблем начали появляться и у них. Их топливные трубки постепенно засорялись.

Чтобы избежать угрозы потери управления над зондом, в NASA решили еще раз проверить, в чем же заключается ключевая проблема неисправности главных двигателей. Возможно, что с нагревателями на самом деле все нормально, а проблема возникла из-за какого-то сбоя в цепи питания. Инженеры решили активировать главные двигатели ориентации, а после этого попробовать «оживить» нагреватели. Проблема заключалась в том, что навигационный датчик зонда, ориентирующийся на опорную звезду, в случае значительного отклонения от курса мог бы запустить эти самые двигатели. В случае их запуска в условиях неработающих нагревателей аппарат бы взорвался.

Кроме этого главная антенна сети дальней космической связи NASA, находящаяся в Канберре, единственная, способная посылать мощные сигналы «Вояджерам», должна была отправиться на длительную модернизацию в мае этого года. Необходимо было успеть вовремя провести проверку и иметь работающий резерв до августа этого года, когда антенна снова заработает на непродолжительное время.

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20 марта в NASA отправили серию команд «Вояджеру-1», а через сутки получили ответ. На экранах появились данные телеметрии: температура нагревателей проблемных двигателей начала резко расти!

«Это был такой триумфальный момент. Моральный дух команды в тот день был очень высок. Эти двигатели считались мертвыми. И это был обоснованный вывод. Просто одному из наших инженеров пришло в голову, что, возможно, существует другая вероятная причина, и она устраняется. Это было еще одно замечательное спасение для «Вояджера»», — рассказывает специалист по двигателям «Вояджер-1» Тодд Барбер.

Таким образом «Вояджер-1» продолжает работать и двигаться в межзвездном пространстве не только с научным оборудованием на борту, а также с золотой пластиной, содержащей обращение к внеземным цивилизациям. Этот аппарат в дальнейшем несомненно поможет ученым из NASA исследовать глубокий космос.

Источник: Futurism