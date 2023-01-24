NASA и DARPA испытают ядерный двигатель для будущих миссий на Марс – демонстрация технологии в космосе ожидается в 2027 году

Космическое агентство NASA и Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) объявили о совместной работе по демонстрации ядерного теплового ракетного двигателя в космосе. Это обеспечит возможность совершения пилотируемых полётов на Марс для NASA.

Отмечается, что NASA и DARPA будут сотрудничать в рамках программы «Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций» (DRACO или Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). Безвозмездное соглашение определяет роли, обязанности и процессы, направленные на ускорение усилий по развитию проекта.

По задумке, использование ядерной тепловой ракеты позволит сократить время полёта, снижая риск для астронавтов. Сокращение времени перелёта является ключевым компонентом пилотируемых миссий на Марс, поскольку более длительные полеты требуют большего количества припасов и более надежных систем.

Использование ядерного ракетного двигателя обеспечит и другие преимущества. Например, он позволит увеличить полезную нагрузку для научных исследований и обеспечить более высокую мощность для приборов и связи.

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В ядерном тепловом ракетном двигателе реактор деления используется для создания чрезвычайно высоких температур. Двигатель передает тепло, вырабатываемое реактором, жидкому топливу, которое расширяется и выбрасывается через сопло для приведения в движение космического корабля. Ядерные тепловые ракеты могут быть в 3 или более раз эффективнее обычных ракет с химическими двигателями.

В соответствии с соглашением, Управление космических технологий NASA (STMD) возглавит техническую разработку ядерного теплового двигателя, который будет интегрирован с экспериментальным космическим кораблем DARPA. DARPA выступает заказчиком разработки всей ступени и двигателя, включая реактор. DARPA возглавит общую программу, включая интеграцию и закупку ракетных систем, согласования, планирование и безопасность, обеспечит общую сборку и интеграцию двигателя с космическим кораблем. В ходе разработки NASA и DARPA будут сотрудничать в сборке двигателя. Демонстрацию технологии в космосе планируется провести уже в 2027 году.

Напомним, в 2021 году DARPA выбрало троих подрядчиков для программы по созданию ядерной силовой установки для ближнего космоса. А уже в 2022 году агентство объявило о поиске подрядчиков для следующих этапов разработки космического корабля с ядерной силовой установкой.

Источник: NASA