Настольные ПК Apple после инсталляции macOS Tahoe самостоятельно возвращаются к старой ОС

Пользователи настольных ПК Apple Mac Studio M3 Ultra жалуются, что не могут установить новую версию операционной системы macOS Tahoe.

На форуме Apple появилась отдельная тема о Mac Studio M3 Ultra и пользователей, которые не могут установить macOS Tahoe. В большинстве случаев установка запускается и кажется, что процесс идет нормально, однако когда Mac перезагружается (что обязательно при обновлении macOS), система запускается в macOS Sequoia, а не Tahoe.

Пользователи пишут, что во время установки Tahoe ищет драйвер и не находит его, что и приводит к сбоям. Остальные способы, в частности в безопасном режиме или с помощью инсталлятора на внешнем USB-накопителе, также не были успешными.

Из интересного, на всех проблемных Mac Studio была установлена Sequoia 15.7, которую выпустили в понедельник вместе с Tahoe. Если проблема связана с Sequoia, то это может объяснить, почему Apple не обнаружила баг до выпуска обновлений. Европейское подразделение поддержки компании говорит, что уже знает о проблеме и работает над исправлением/

Напомним, что Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS Tahoe 26 15 сентября. Последняя ОС совместима со всеми MacBook Air и Pro с Apple Silicon 2020 года, Mac Studio 2022 года и новее, 13-дюймовым MacBook Pro 2020 года, 16-дюймовым MacBook Pro 2019 года, iMac 2020 года и новее, Mac mini 2020 года и новее, Mac Pro 2019 года и новее.

