В Chrome 140 все еще можно включить uBlock Origin

На прошлой неделе Google выпустила Chrome 140 в публичный канал, и вместе с этим компания усложнила запуск расширений браузера на основе Manifest V2. Возможность восстанавливать MV2-расширение через нескольких экспериментальных флажков больше недоступна, ведь Google удалила соответствующие опции. Однако те, кто хочет и дальше использовать uBlock Origin, все еще могут установить это расширение (как и другие проекты на Manifest V2). Вот как это сделать.

Ранее установка uBlock Origin в Chrome опиралась на флажки M137 или M138 без срока действия. После их включения Chrome позволял запускать расширение Manifest V2 через набор других флажков. Теперь же Chrome больше не позволяет продлевать действие этих флажков. Таким образом, единственный способ заставить uBlock Origin работать — изменить ярлык браузера.

Как запустить uBlock Origin в Chrome 140:

Создайте ярлык Chrome на рабочем столе или в меню «Пуск». Щелкните правой кнопкой на ярлык и выберите «Свойства». В поле «Объект» поставьте пробел и добавьте следующую команду: —disable-features=ExtensionManifestV2Unsupported,ExtensionManifestV2Disabled Сохраните изменения и запустите браузер.

Теперь вы сможете снова включить uBlock Origin или загрузить его через Chrome Web Store.

Метод установки через функцию «Load Unpacked» все еще работает, но перед этим нужно активировать флажок «Temporarily unexpire M139 flags» в Chrome 140 или «Temporarily unexpire M140 flags» в Chrome 141.

Стоит учесть, что все эти решения — только временные обходные пути. Будущие обновления Chrome будут продолжать усложнять работу расширений Manifest V2, пока она не станет полностью невозможной. Поэтому, даже если пока у вас есть обходные варианты, нужно уже сейчас продумать следующий план действий: либо перейти на браузер, который еще поддерживает MV2 (например, Firefox или Opera), или выбрать блокировщик контента на основе Manifest V3, такой как uBlock Origin Lite.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Источник: neowin