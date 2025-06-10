Гарри Поттер от HBO — знакомьтесь с Дурслями и Малфоями

В новом сериале HBO по мотивам книг о Гарри Поттере выбрали актеров на ключевые роли — теперь у нас есть Драко, Луциус, Молли Уизли и многие другие персонажи волшебного мира.

В обновленном актерском составе Драко Мелфоя сыграет Локс Пратт — новичок в мире кино, которому достался образ слизеринского соперника Гарри Поттера. Его отца Луциуса Мелфоя сыграет Джонни Флинн, а не Том Фелтон (который играл Драко в оригинальных фильмах), как предполагали в сети. Также в кадре появятся Бел Паули и Дэниел Ригби как тетя и дядя Гарри — Петуния и Вернон Дурсли.

Матерью большого семейства Уизли, которую ранее играла Джули Уолтерс, станет Кэтрин Паркинсон. Она известна по роли в британском комедийном сериале «Компьютерщики». А среди других юных актеров в Хогвартсе — Лео Эрли (Шеймус Финниган), Алессия Леони (Парвати Патил) и Сиенна Муса (Лаванда Браун).

Это не первые имена, которые HBO официально подтвердил. В предыдущих обновлениях стало известно, что Доминик Маклафлин сыграет самого Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Алистер Стаут — Рона Уизли. То есть основное трио уже определено. Чтобы избежать хейта HBO даже выключало комментарии под анонсом о главных героях.

Относительно учителей и магических взрослых: Джон Литгоу появится в образе Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир станет Минервой МакГонагалл. Все-таки Папа Эссиеду будет играть Северуса Снейпа, Ник Фрост — Рубеус Хегрид, Люк Таллон — Квиринуса Квирела, а Пол Уайтхаус — Аргуса Филча. Министра магии Корнелиуса Фаджа сыграет Берти Карвел из «Короны».

Съемки первого сезона стартуют в этом году, а премьера на HBO ожидается в конце 2026 или в начале 2027 года. Каждый сезон будет адаптировать одну из книг серии Дж. К. Роулинг, а вся история рассчитана на десятилетний сериальный цикл. Проект курирует Франческа Гардинер — шоуранер и сценарист, известная по «Темные начала» и «Убивая Еву». Роулинг тоже участвует — как исполнительный продюсер. Некоторые эпизоды поставит Марк Майлод — режиссер «Наследников».

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Источник: IGN