Хью Лори не хочет возвращения «Доктора Хауса»: «Ему плевать на аудиторию или возрождение шоу»

Актер Хью Лори разбивает надежды фанатов на 9-й сезон «Доктора Хауса» — ему откровенно все равно, что кто-то жаждет увидеть продолжение сериала.

Исполнителю главной роли настолько не хочется возвращаться к роли, что он отказывается даже от подкастов. Если говорить очень просто, его «не интересуют такие возможности» — он уже перерос свою культовую роль.

Он объяснил, что пригласил Хью Лори принять участие в подкасте, но получил четкий отказ от представителей актера.

«[Hugh Laurie] Frankly doesn’t care about the audience or reliving the show [House]»

LMAOpic.twitter.com/Yagnw9l7fe

— Frank (@f_lynyrd) June 16, 2025