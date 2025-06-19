Хью Лори не хочет возвращения «Доктора Хауса»: «Ему плевать на аудиторию или возрождение шоу»

Актер Хью Лори разбивает надежды фанатов на 9-й сезон «Доктора Хауса» — ему откровенно все равно, что кто-то жаждет увидеть продолжение сериала.

Исполнителю главной роли настолько не хочется возвращаться к роли, что он отказывается даже от подкастов. Если говорить очень просто, его «не интересуют такие возможности» — он уже перерос свою культовую роль.

«Я сейчас процитирую, что он сказал: «Его не интересуют подобные возможности, откровенно говоря, ему плевать на аудиторию или возрождение шоу»», — говорит ведущий доктор Майк Варшавский в недавнем эпизод подкаст «Доктор Майк».

Он объяснил, что пригласил Хью Лори принять участие в подкасте, но получил четкий отказ от представителей актера.

«Это просто такой прямой и честный ответ. Дело не в том, что он не хочет участвовать в вашем шоу, просто он не хочет больше никогда быть Доктором Хаосом», — добавляет Майк Варшавский.

«[Hugh Laurie] Frankly doesn’t care about the audience or reliving the show [House]» LMAOpic.twitter.com/Yagnw9l7fe — Frank (@f_lynyrd) June 16, 2025

Напомним, Лори играл роль Хауса с 2004 по 2012 год в сериале «Доктор Хаус», который выходил на канале Fox. Его персонаж — гениальный врач, который решает сложные медицинские случаи. Его тяжелый характер, резкость, нелюдимость, хромота и зависимость от обезболивающего не мешает ему спасать жизни. За 8 сезонов сериал получил пять «Эмми» и два «Золотые глобусы», а Лори шесть раз номинировали на лучшую мужскую роль в драме. Сериал до сих пор остается одним из тех, которые хочется пересмотреть.

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Но после завершения сериала единственное публичное возвращение Хью Лори к образу Хауса было в 2020 году — во время пандемии. Тогда он написал в Twitter, что не может «говорить за Хауса», но предположил, что тот сказал бы: «Это эпидемия, а не диагностическая проблема. Мы решаем ее вместе, оставаясь на расстоянии».

На сегодняшний день Лори не выражает желания возвращаться к роли, которая сделала его культовым героем. И его можно понять, быть заложником своей роли — проклятие для актера.

Источник: Games Radar