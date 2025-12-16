Научное соперничество привело к ущербу компьютерам на $46 000 и аресту

Докторант Калифорнийского университета в Беркли столкнулся с роковой неудачей — его компьютеры дин за одним выходили из строя. Хитрый профессор узнал, в чем дело.

Кандидат на степень Ph.D. не мог закончить свою работу из-за техники, которая загадочно выходила из строя. Как и почти все чудеса, этот случай оказался творением человеческих рук. Драма развернулась на кафедре электротехники и компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли. Один из профессоров, имя которого The Mercury News не называет, начал что-то подозревать («smelled a rat» в источнике) относительно ущерба в размере 46 855 долларов, нанесенного компьютерам на кафедре за последние годы. Более того, он пришел к выводу, что почти все это, похоже, происходило вокруг только одного из докторантов.

Подозревая вредительство, профессор попросил разрешение руководства на установление наблюдения за ноутбуком этого кандидата, с помощью другого ноутбука с камерой. Хитрости с наблюдением разоблачили другого соискателя звания, 26-летнего Цзяруя Цзоу, в нанесении вреда компьютеру коллеги. Речь идет о «физическом вмешательстве» которое даже вызвало искры в ноутбуке.

Последствия наступили быстро, ведь речь идет о большом вреде. 12 ноября Цзоу был арестован в Беркли, но отказался разговаривать с полицией было достаточно доказательств, чтобы обвинить подозреваемого в похищении ноутбуков и в трех случаях вандализма, связанных с уничтожением трех компьютеров 9-10 ноября.

В целом по делу фактически доказан ущерб более $400 каждый раз, но профессор, который вел наблюдение, считает, что это лишь верхушка айсберга, и что ущерб длился годами. Однако, по крайней мере сейчас, в суд попадут только три последних случая. Первое заседание по делу прошло вчера, 15 декабря.