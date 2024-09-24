Наушник Galaxy Buds FE от Samsung взорвался и вызвал потерю слуха пользователя

24-летний студент из Аданы, Турция, поделился шокирующей историей на форуме Samsung.

Молодой человек, владелец Samsung S24 Ultra, решил приобрести беспроводные наушники той же марки — Galaxy Buds FE.

«Я даже не успел их зарядить. Они пришли с зарядом почти 36%», — рассказывает студент. Трагедия произошла, когда его девушка впервые воспользовалась наушниками.

«Они просто взорвались у нее в ухе, вызвав окончательную потерю слуха», — объясняет он.

Пара немедленно обратилась за медицинской помощью и получила официальное заключение врача, подтверждающее травму. Однако, когда они попытались решить проблему с Samsung, ситуация осложнилась.

По совету представителя компании, студент отнес поврежденные наушники в сервисный центр Samsung в Джемальпаше, Адана.

«Когда они увидели наушники, то были шокированы и попросили прощения. Но на этом все и закончилось», — вспоминает он.

Через два дня сервисный центр сообщил, что наушники не взорвались, а лишь деформировались. Samsung предложил заменить изделие на новое или посоветовал обратиться в суд, если это предложение не устраивает.

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«Я борюсь с этой ситуацией уже месяцы. У меня есть все: чек, дата взрыва, фотографии до и после инцидента, медицинское заключение о потере слуха из-за взрыва наушников», — объясняет разочарованный пользователь.

Источник: Gizmochina