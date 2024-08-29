«Вы не так их заряжаете»: Samsung назвала причину отслоения краски на Galaxy Fold6

Через несколько недель после выпуска некоторые пользователи Samsung Galaxy Fold6 получили возможность заметиличто краска на смартфонах стоимостью от ₴80 тыс. отслаивается по бокам. Samsung видит причину в использовании сторонних зарядных устройств.

Samsung ответила на проблему на страницах поддержки в некоторых регионах, в частности в Канаде. Компания предполагает, что отшелушивание краски вызвано неправильно заземленными зарядными устройствами сторонних производителей. По словам Samsung, эти зарядные устройства могут вызвать утечку тока, которая влияет на анодированное покрытие телефона и приводит к потере покрытия. Кроме проводных зарядок, упоминаются также беспроводные устройства Qi и EMS массажеры, которые питаются от смартфона.

Производитель смартфонов отмечает, что высококачественные зарядные устройства брендов с надежной репутацией, которые соответствуют стандартам, не должны представлять проблему. Samsung предостерегает от поддельных и некачественных зарядных устройств. Компания также рекомендует собственные официальные зарядные устройства.

Естественно, это объяснение встретило сомнения. Многие пользователи Reddit удивляются, что методы зарядки, которые никогда не вызывали подобных проблем на других устройствах Samsung, вызвали такое влияние именно на Galaxy Fold6. Владельцы сравнивают ответ с известным «хитом» Apple: «Вы просто не так их держите». Тогда производитель iPhone 4 столкнулся с негативной реакцией из-за преуменьшения роли дизайна смартфона, в результате которого пользователи перекрывали антенну.

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Источники: 9to5google, Android Authority

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