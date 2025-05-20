Наушники Apple AirPods получат камеры в 2026 году, — Мин-Чи Куо

Аналитик рассказал о новой необычной возможности Apple AirPods, зачем она нужна и когда появится. У пользователей есть по крайней мере год, чтобы психологически подготовиться к такому чуду.

Согласно новым данным, линейка AirPods получит инфракрасные камеры через год, а обновление AirPods Max состоится до 2027 года. Мин-Чи Куо обновил июньский прогноз о том, что линейка получит камеры — вероятно, альтернативу функциям умных очков. Он утверждает, что это будут инфракрасные камеры. Производство AirPods с ИК начнется в 2026 году

Странные наушники могут быть использованы для ориентации в пространстве и достижения места назначения. Информация компьютерного зрения, собранная с AirPods, может быть передана на другие устройства. AirPods могли бы передавать данные на iPhone, пока он находится в кармане пользователя.

Сайт Apple Insider сообщает, что будущее обновление AirPods Pro 2 или будущие AirPods Pro третьего поколения добавит мониторинг сердечного ритма с помощью нового чипа H3. Это будет похоже на имеющуюся функцию в Powerbeats Pro 2. Также известно, что AirPods могут получить функцию живого перевода с выходом iOS 19 этой осенью. Динамики iPhone во время общения будут переводить голосом слова иноязычному собеседнику.

Мин-Чи Куо также сообщил, что AirPods Max получат значительное обновление аппаратного обеспечения в 2027 году — это будет переосмысление накладных наушников с уменьшенным весом. Эти наушники могут успеть к новогодним праздникам того же года.