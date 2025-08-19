По словам NVIDIA, чипы Blackwell уровня RTX 5080 улучшат производительность GeForce NOW для пользователя почти в три раза. Также сервис получит улучшенное качество трансляции и другие преимущества.

NVIDIA анонсировала «крупнейшее в истории» обновление своего облачного игрового сервиса GeForce NOW. Начиная с сентября, серверы перейдут с графических процессоров Ada Lovelace на Blackwell, предлагая производительность RTX 5080 с тарифом Ultimate без повышения его стоимости.

Новая сеть SuperPod будет работать на специальных графических процессорах с 48 ГБ видеопамяти, в сочетании с 8-ядерными центральными процессорами AMD Ryzen Zen 5, примерно на 30% более производительными по сравнению с предыдущими чипами на базе Zen 3. NVIDIA утверждает, что это обновление обеспечивает до 2,8 раза более высокую производительность, чем существующий уровень RTX 4080 Ultimate, и в 3 раза больше TFLOP, чем PlayStation 5 Pro.

Программные улучшения

Главной программной новинкой станет новый режим потоковой передачи кинематографического качества (CQS), который должен улучшить изображение на экранах пользователей. Среди новых функций — более четкий текст в режиме YUV 4:4:4, поддержка HDR10, видеофильтры ИИ, потоковая передача AV1 с плавным масштабированием разрешения и сверхчеткое качество со скоростью 100 Мбит/с.

NVIDIA также представляет потоковую передачу с низкой задержкой (LLS), которая интегрирует технологии Reflex и Rivermax, вместе с новыми партнерствами с интернет-провайдерами для поддержки режима L4S для уменьшения задержки в играх. В частности, во время игры Overwatch 2 в режиме 360 Гц задержка составит всего 30 мс.

NVIDIA RTX 5080 приходит на Steam Deck

использование GeForce NOW на Steam Deck OLED теперь поддерживает потоковую передачу с 90 FPS, а на Lenovo Legion Go S — до 120 FPS. В частности, это означает приход на Steam Deck генерации 4 кадров с DLSS 4 и существенное ускорение игр. Поддерживаемые телевизоры LG смогут воспроизводить потоковое изображение с разрешением до 4K 120 Гц, или даже 5K 120 Гц (на OLED-дисплеях). NVIDIA также добавляет поддержку контроллеров в виде руля, что делает облачные симуляторы гонок более удобными.

Игры из Steam в NVIDIA GeForce NOW

Сервис получит больше AAA-игр, в частности Call of Duty: Black Ops 7, Borderlands 4, Dying Light: The Beast и The Outer Worlds 2. Новая функция Install-to-Play расширит библиотеку до более чем 4500 игр, позволяя NVIDIA обрабатывать и транслировать игры Steam напрямую и с постоянным хранилищем, сохраняя установки и данные между сеансами. Игра будет доступна для быстрой загрузки и установки на сервер GeForce Now, так же как и на локальном компьютере. Временное хранилище будет доступно бесплатно, но постоянное будет стоить дополнительных денег. Кажется, это означает, что нужно будет заплатить, чтобы не переустанавливать игру каждый раз.

Цена использования сервиса остается неизменной: тарифный план Ultimate пока стоит $19,99, Performance — $9,99 в месяц. Дополнительные объемы постоянного хранилища стоят от $2,99 за 200 ГБ до 500 ГБ за $4,99 и $7,99 за 1 ТБ. Развертывание GeForce NOW на базе Blackwell начнется в сентябре, а ранний заказ уже открыт.

Источники: NVIDIA, VideoCardz, Windows Central, PC Gamer