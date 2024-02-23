НАЗК запустило сайт об иностранном оборудовании, которое россия использует для изготовления оружия

НАПК запустило единую открытую базу данных иностранного оборудования, применяемого Россией для производства собственного оружия — специальный сайт-справочник «Инструменты войны» уже доступен как отдельный раздел сайта по этой ссылке.

Не секрет, что несмотря на многочисленные санкции россия имеет доступ к западным технологиям и компонентам. Более того, на второй год полномасштабной войны против Украины, россия наращивает объемы производства собственного оружия, которое убивает украинцев и разрушает целые города. Беспрецедентное количество санкций, к сожалению, не мешают российским террористам и в дальнейшем получать необходимое иностранное оборудование и запчасти для производства ракет. К сожалению, до сих пор большое количество западных компаний продолжают работать в России, поддерживают экономику страны-агрессора и производство оружия, не говоря о лазейках и сложных схемах, которые позволяют обходить санкции. Как раз сегодня Совет ЕС утвердила 13-й пакет санкций против России, а США со своей стороны анонсировали введение более 500 новых санкционных мер.

Цель новой инициативы — создать единый справочник иностранного оборудования, которое использует россия для производства оружия.

*В течение последних 20 лет большинство российского оружия производилось и продолжает производиться на станках стран санкционной коалиции и их союзников, поскольку обычно сами агрессоры не имеют необходимого опыта, экспертизы, материально-технического и технологического обеспечения. Южнокорейские и японско-немецкие станки используются российским заводом, производящим ракеты для ЗРК С-300, С-400, которые регулярно обстреливают Харьков. А чешские станки работают на Уоткинском заводе в РФ, производящем баллистические ракеты Искандер-М и межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М «». НАПК

Более 270 единиц различного иностранного оборудования уже опубликованы в новом модуле «Инструменты войны» — по словам НАПК, в мире нет таких открытых справочников. С помощью фильтров в несколько кликов можно найти подробную информацию об иностранном оборудовании, которое российские и другие военные предприятия используют для производства оружия и военной техники В частности в базе представлены:

бренды иностранного оборудования, которое до сих пор попадает в рф;

модели отдельных станков и их технические характеристики;

подсанкционные российские производители, использующие иностранное оборудование, а также их летальная продукция.

Новый модуль дополняет единую базу иностранных компонентов в оружии, который НАПК запустила ранее. Он должен усилить экспортный контроль со стороны международных партнеров и помочь в отслеживании цепочек поставок товаров двойного и военного назначения, чтобы лишить Россию и другие подсанкционные режимы возможности использовать высокоточное иностранное оборудование для производства собственного оружия.

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