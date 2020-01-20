Назревает новый скандал. Opera в обход правил Google Play разместила приложения для микрозаймов со ставкой до 438% годовых





Hindenburg Research опубликовало отчет, в котором утверждается, что Opera работает с четырьмя приложениями для Android, нарушающими политику Google Play Store, запрещающую кредиты с завышенными процентными ставками и вводящие в заблуждение описания. Речь идёт о приложениях CashBean, OKash, OPay и OPesa, которые ориентированы на Индию, Кению и Нигерию.

В описании приложений утверждается, что они предлагают кредиты с годовой процентной ставкой 33% или менее. Но фактические процентные ставки оказались существенно выше, в случае OPesa размер процентов по кредиту и вовсе достигает 438% годовых. И хотя они публично предлагали разумные сроки кредитования от 91 до 365 дней, реальная продолжительность выданных кредитов была не более 29 дней (для OKash), а чаще 15 дней — намного ниже 60-дневного минимума, который требует Google.

Для тех заёмщиков, которые не всегда вовремя осуществляли выплаты, условия ещё больше ухудшались. Просрочка платежа всего на один день приводила к повышению годовой процентной ставки по кредиту уже до 876%. Кроме того, по сообщениям, приложения сканировали контакты на мобильном устройстве, чтобы беспокоить семью, друзей и других людей звонками и текстовыми сообщениями в надежде, что это заставит клиентов выплатить долг по кредиту. Эти же уведомления часто угрожали судебным иском. Последствия для пользователей могли сулить и другие неприятности. Многие пользователи – это молодые люди, чьё финансовое будущее и даже карьера могут оказаться под угрозой из-за проблем в кредитной истории.

В Hindenburg Research предполагают, что Opera использует кредитные приложения для искусственного поддержания своего финансового роста, несмотря на более низкую норму прибыли по сравнению с основным бизнесом на рынке браузеров. Также предполагается, что компания вложила миллионы долларов в приложения и организации, принадлежащие ее генеральному директору.

Источник: Engadget