Samsung Galaxy S26 Ultra получит встроенный дисплей конфиденциальности, который "отобьет" взгляды посторонних от смартфона

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Последняя утечка информации о One UI 8.5 намекает, что будущий Samsung Galaxy S26 Ultra получит встроенный экран конфиденциальности.

Идея проста — экран автоматически будет ограничивать видимость с боковых углов, скрывая содержимое на смартфоне от посторонних глаз, когда вы находитесь на публике. Предполагается, что пользователи смогут выбрать один из двух уровней конфиденциальности: максимальный или настройки вручную. Можно также выбрать конкретные приложения, для которых будет активироваться функция (банкинг или мессенджеры), а также установить время активации.

В основу новой функции легла технология Flex Magic Pixel, которую Samsung продемонстрировала на MWC 2024 — ИИ-система управления OLED, которая снижает яркость отдельных пикселей для сохранения приватности при просмотре контента, не ухудшая качества изображения. Изначально «конфиденциальный дисплей» получит только модель Ultra, экран которой компания хочет сделать «самым современным» на сегодня.

Также ожидается, что панель дисплея S26 Ultra будет ярче и тоньше, чем у S25 Ultra, благодаря новому материалу M14 — обновление, которое якобы может обеспечить меньшее энергопотребление и более долгий срок службы панели.

Что известно о серии Samsung Galaxy S26?

Ожидается, что Samsung сократит линейку Galaxy S26 до трех моделей, отказавшись от версии Plus в пользу Galaxy S26 Edge. Ожидается, что «сверхтонкий смартфон» получит толщину корпуса 5,5 мм, а Galaxy S26 Ultra «похудеет» до 7 мм. Что касается экранов, то S26 Pro прогнозируют диагональ 6,27 дюйма, Edge — 6,66 дюйма, а Ultra — 6,9 дюйма (тот же размер, но меньшие рамки).

По словам инсайдера Ice Universe, Samsung использует CoE OLED-панели с новым антибликовым покрытием, а все модели будут поддерживать адаптивную частоту обновления 120 Гц. Что касается чипов, то компания, вероятно, продолжит использование нескольких типов: в серии появится Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy; также возможна специальная версия Snapdragon, созданная под Samsung; а для некоторых регионов — собственный чип компании Exynos 2600.

Среди прочего ожидаются новые батареи и более быстрая зарядка, 16 ГБ ОЗУ для Ultra, 50 Мп главный сенсор с большим размером для Galaxy S26 Pro и др.

Первые изображения Samsung Galaxy S26 Edge и макеты всей линейки следующих флагманов

Источник: Phonearena, Android Authority

