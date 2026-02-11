Samsung назвала дату презентації Galaxy S26: яких оновлень чекати?

Eric Zeman/PCMag

Samsung оголосила, що 25 лютого проведе презентацію Galaxy Unpacked, на якій офіційно представить лінійку смартфонів Galaxy S26.





Захід проходитиме у Сан-Франциско і розпочнеться о 10:00 за місцевим часом. Очікується, що компанія не вноситиме істотних змін у дизайн смартфонів Galaxy S26 і збереже його аналогічним попередньому поколінню. Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra отримають плаский передній дисплей та рамку з закругленими кутами. Блок камер розміщуватиметься у капсулоподібній виїмці на задній панелі. На відміну від змін в iPhone 17 Pro порівняно з iPhone 16 Pro, ключова увага приділятиметься екранам, чипам та датчикам камер Samsung.

Всі моделі лінійки Galaxy S26 отримають новий чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однак за інформацією корейського сайту Yonhap, у деяких смартфонах може бути відносно новий чип Samsung Exynos 2600. У будь-якому випадку нове покоління має бути продуктивнішим за попереднє. Моделі зі Snapdragon 8 Elite Gen 5 будуть особливо ефективними в обробці даних за допомогою інтегрованого у пристрій ШІ.





Найбільші помітні зміни між Galaxy S26 та Galaxy S25 можуть полягати в екрані. За інформацією інсайдера Ice Universe, нова лінійка може отримати 6,3″ FHD+ дисплей замість 6,2″ в Galaxy S25. Нові смартфони також матимуть 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам’яті та акумулятор на 4300 мА·год. Базова модель, скоріш за все, отримає той самий блок камер: основний модуль на 50 Мп, надширококутник на 12 Мп, телеоб’єктив на 10 Мп та фронталку на 12 Мп.

I have compiled the most accurate comprehensive parameter comparison of Galaxy S25, S25+ and Galaxy S26、 S26+. Which one do you want to buy? pic.twitter.com/aQpoSvYjOz — Ice Universe (@UniverseIce) November 29, 2025

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Водночас зміни в Galaxy S26+ можуть бути ще менш значними. Окрім нового чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 смартфон матиме той самий 6,7″ FHD+ екран, акумулятор на 4900 мА·год, 12 ГБ ОЗП та той самий блок камер, що й в Galaxy S26.

Зазначається, що різниця між Galaxy S26 Ultra порівняно з попередньою моделлю буде помітніша. За інформацією Android Headlines, блок камер у нового смартфона трохи виступатиме та виділятиметься новою металевою обробкою. Samsung, скоріш за все, повернеться до корпусу з алюмінію в Galaxy S26 Ultra після використання титану в Galaxy S24 та S25 Ultra. Для того аби смартфон дійсно підтримував Qi2, Samsung прибере шар дигітайзера S Pen та запровадить новий метод вводу за допомогою стилуса. Який саме це буде метод, поки незрозуміло, однак в Galaxy S26 Ultra, ймовірно, можна буде простіше взаємодіяти з аксесуарами Qi2 без втрати стилуса.

Як повідомляє Nieuwemobiel.nl, зображення чохлів з магнітними кільцями демонструють, що лінійка Galaxy S26, ймовірно, не отримає вбудованих магнітів для зручної бездротової зарядки. Попри те, що стандарт бездротової зарядки Qi2 було запущено багато років тому, з підтримкою зручного магнітного вирівнювання, Samsung досі не впровадила цю функцію у свої телефони.

Новий Galaxy S26 Edge отримає трохи інший дизайн, порівняно з попередньою моделлю. Він матиме великий прямокутний блок камер, трохи схожий на Google Pixel, та опуклий овальний логотип. Він також має стати ще трохи тоншим — 5,5 мм, порівняно з 5,8 мм Galaxy S25 Edge.

Окрім смартфонів Samsung має представити нові навушники Galaxy Buds 4 та Buds 4 Pro. Вони мають отримати компактніший корпус та менш незграбні ніжки. У обох версіях працюватиме підтримка жестів головою для прийняття та відхилення дзвінків. Galaxy Buds 4 і 4 Pro можуть також отримати новий чип Ultra Wideband, який спростить їх пошук у мережі Google Find Hub.

Ми писали, що менш ніж за три тижні до офіційної презентації серії Samsung Galaxy S26 компанія переходить у найбільш активну фазу маркетингу. Окрім цього магнітні чохли розкрили дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентації теж відома

Джерело: Engadget