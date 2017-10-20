«Не фича, а баг»: Скрытая кнопка меню на смартфонах Google Pixel 2 и Pixel 2 XL оказалась ошибкой в ПО

На этой неделе еще больше заказчиков получили свои смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, после чего по сети разлетелись сообщения о первых проблемах, скрытых особенностях и функциях. Часть этих сообщений касались «скрытой» функции меню, доступ к которой можно получить прямо из навигационной панели.

Нажав в правый нижний угол экрана, с правой стороны от кнопки «Недавние приложения», можно ощутить тактильную обратную связь, по аналогии нажатия кнопки из навигационной панели. То есть, эта «невидимая» кнопка реагирует как кнопка «Меню», которая входила в набор кнопок управления Android до внедрения экранных клавиш, дебютировавших вместе с Samsung Galaxy Nexus и Android Ice Cream Sandwich.

Оказалось, что это вовсе не «фича», а «баг». Представитель Google уже подтвердил CNET, что эта ошибка будет исправлена в предстоящем обновлении OTA. То есть, спрятанная кнопка меню пробудет на Google Pixel 2 и Pixel 2 XL недолго.

Одновременно представитель Google заявил 9to5Google, что компания раздумывает о добавлении новых цветовых профилей работы экрана, помимо режима «Яркие цвета» (Vivid Colors), который есть сейчас. Отметим, что многие пользователи начали жаловаться, что экран Google Pixel 2 XL отображает цвета не столь ярко, как решения конкурентов.

Источник: CNET и Engadget