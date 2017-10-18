Смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL получили Pixel Visual Core – первый процессор обработки изображений собственной разработки Google

На этой неделе появились первые обзоры новых смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, благодаря чему выяснилась весьма любопытная деталь, которая не была отмечена ни на самой презентации 4 октября, ни в сопроводительных рекламных материалах. В частности, в смартфонах установлены первый процессор обработки изображений, поступающих от камер, собственной разработки Google. Разработка носит название Pixel Visual Core.

Сразу уточним, что в данном случае речь о специальном выделенном процессоре, работающем независимо от аналога, интегрированного в однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 835, на которой построены смартфоны Google Pixel нового поколения. По сути, Pixel Visual Core – это даже не процессор, а полноценная однокристальная система. Как видно на блок-схеме ниже, в конфигурацию Pixel Visual Core входит процессорное ядро Cortex-A53, восемь ядер IPU (каждое из них состоит из 512 вычислительных блоков ALU), микросхема памяти LPDDR4, а также интерфейсы PCIe и MIPI.

Как сообщается, Pixel Visual Core способен выполнять более трех триллиона операций в секунду. Эти возможности позволяют ему обрабатывать фотографии в режиме HDR+ в пять раз быстрее по сравнению со встроенными ISP. При этом на обработку изображений, как утверждается, Pixel Visual Core будет тратить в 10 раз меньше энергии.

Также говорится, что сторонние разработчики ПО для съемки фото тоже смогут получить доступ к Pixel Visual Core. В то же время лицензировать разработку другим производителям Google не собирается, что вполне логично.

Логично предположить, что с такими впечатляющими характеристиками Pixel Visual Core должен предложить некие преимущества и новые возможности по сравнению с интегрированным решениями. Что конкретно это будет, пока неясно. Дело в том, что сейчас Pixel Visual Core бездействует. Активировать его планируют с выпуском обновления Android 8.1. Есть предположение, что Google попросту не успела оптимизировать ПО под новое аппаратное обеспечение и решила спокойно все доработать, предусмотрев «переключатель» для его активации в нужный момент.

Источник: The Verge и androidheadlines