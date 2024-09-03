«Не лай на меня!»: китайский робот-собака поджег ютубера из-за его поведения

Американский видеоблогер IShowSpeed решил показать китайского робота-собаку. Когда он просил робота полаять и сам начал лаять, собака полила его огнем.

Ютубер IShowSpeed известен импульсивным и иногда противоречивым поведением. Однако его видео прекрасно развлекают зрителей и собирают много просмотров, включая последнее. На нем он демонстрирует собаку-робота из Китая стоимостью $100 000 и дает машине различные указания.

Сначала он просит робота сесть и подать лапу, робопес идеально выполняет команды. Затем IShowSpeed делает сальто назад и просит собаку повторить — в ответ она прыгает. Все пошло наперекосяк когда дошло до команды «Голос!». Ютубер даже продемонстрировал лай. Вероятно робот решил, что это слишком и несколько раз плюнул в владельца огнем. Тот спасся в бассейне и пытался голосовыми командами остановить злого пса.

В расширенном трехчасовом видео на YouTube IShowSpeed рассказывает и показывает, как он получает заказного робота и настраивает его понимать голосовые команды на английском языке.

Количество просмотров оригинального видео в Instagram на момент публикации превысила 49 млн, оно собрало более 4 млн лайков. Комментаторы отметили опасность таких экспериментов и спрашивали, не спектакль ли это. В ответ другие сослались на запись трансляции IShowSpeed в YouTube. Кто-то сравнил эпизод с сериалом «Черное зеркало».

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Источник: Hindustan Times

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