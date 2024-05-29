Китайские военные показали собак-роботов с винтовками и ракетными установками

Китайские военные на совместных учениях с Камбоджей продемонстрировали боевых собак-роботов, оснащенных винтовками и ракетными установками.

Робот может выполнять различные действия: ходить, бегать, прыгать и ложиться. Управляют им с помощью джойстика, рассказывает CNN.

На двухминутном видео, снятом во время китайско-камбоджийских учений «Золотой дракон 2024» можно увидеть, как собака-робот стреляет из винтовки и ведет пехотное подразделение к зданию.

вес — 15 кг

время работы — от 2 до 4 часов

Другие источники показывают этого же робота, но с ракетными установками

А в самом конце видео военные похвастались дроном с приклеенной винтовкой.

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«Он может служить новым членом наших городских боевых операций, заменяя наших (человеческих) членов для проведения разведки, идентификации (врага) и нанесения удара по цели», — рассказал солдат Чен Вэй в опубликованном видеоролике.

Использование роботизированных собак и беспилотников в военных операциях — практика довольно распространенная.

Собак-роботов использовали военные США в 2020 году, как одно из звеньев своей передовой системы управления боем (ABMS), которая предусматривает привлечение искусственного интеллекта и быстрого анализа данных для выявления и противодействия угрозам американским военным объектам. А о значении беспилотников в российско-украинской войне и так всем известно.

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