Не поехало. В «Укрзалізниці» больше не видят смысла привлекать Deutsche Bahn к управлению компанией





В начале этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе были объявлены громкие планы о передаче управления национальным перевозчиком «Укрзалізниця» крупнейшему железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Впрочем, впоследствии оказалось, что никакой «передачи» не будет, а тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук и член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл просто подписали меморандум о сотрудничестве. Последний предполагал только разработку концепции для предоставления «Укрзалізниці» необходимой управленческой и технической помощи в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания.

Сам Гончарук тогда отмечал, что на первом этапе между компаниями могут проходить только консультации, но правительство надеется, что «со временем мы можем прийти к более глубоким формам сотрудничества». Впрочем, этого так и не произошло, а теперь новый глава правления «Укрзалізниці» Владимир Жмак, назначенный на должность в августе, заявил в интервью «Экономической правде», что не видит возможности и смысла привлекать к сотрудничеству каких-либо иностранных специалистов, отмечает издание в анонсе материала.

«Сейчас я не вижу возможности и смысла привлекать каких-то иностранных специалистов. При всем уважении к Deutsche Bahn, что касается грузоперевозок, то нас трудно сравнивать. В Европе грузовые железнодорожные перевозки не являются столь жизненно важными, как в Украине. Германия, Австрия, даже Польша имеют очень развитые сети автобанов, поэтому железной дороги конкурировать с ними нет смысла. Пассажирские перевозки в европейских странах получают финансовую помощь от правительства. Это общеизвестная история. Поэтому сейчас, учитывая экспертизу, которая есть у меня и моей команды, я не вижу необходимости привлекать каких-то международных консультантов», — сказал Жмак, отвечая на вопрос, стоит ли ждать сотрудничества с Deutsche Bahn.

Источник: «Экономическая правда»