Не прошло и 5 лет: Microsoft и Mozilla наконец исправили проблему с чрезмерной нагрузкой на CPU при совместной работе Windows Defender и Firefox

Компаниям Microsoft и Mozilla потребовалось около 5 лет, чтобы исправить давно известную проблему, которая вызывала чрезмерную нагрузку на процессор в ОС Windows в некоторых случаях.

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Проблема была связана с Windows Defender и его службой Antimalware Service Executable (MsMpEng.exe), которая активно нагружала процессор при работе браузера Mozilla Firefox. Использование ресурсов было заметно выше по сравнению с Google Chrome и Microsoft Edge. Например, на изображении ниже показано среднее использование CPU при перезагрузке YouTube шесть раз. Отчётливо видно, что пики были явно выше в Firefox.

Ошибка была устранена лишь недавно совместными усилиями Microsoft и команды разработчиков Mozilla. Разработчик Firefox Яннис Джугларет, подтвердил это примерно три недели назад.

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По данным Microsoft, исправление планировалось развернуть для всех пользователей как часть регулярных обновлений определений Windows Defender, которые упаковываются независимо от обновлений ОС. Обновление затронет даже пользователей Windows 7 и 8.1, даже несмотря на то, что на этих платформах не должно было быть проблем с производительностью Firefox, поскольку вызывающие их события ETW не существуют в этих более старых версиях Windows.

Позже Яннис Джугларет добавил, что недавнее обновление определений Microsoft Defender от марта 2023 года (платформа: 4.18.2302.x | ядро: 1.1.20200.4) наконец устранило проблему. Соответствующая версия mpengine.dll 1.1.20200.4 была выпущена 4 апреля, так что сейчас исправление уже должно быть доступно всем пользователям.

Что интересно, в процессе работы над этой проблемой разработчики Firefox обнаружили несколько дополнительных направлений для улучшений, которые позволят снизить потребление ресурсов процессора при совместной работе браузером с другими антивирусами.

Источник: neowin