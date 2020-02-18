Не только iPhone. Дефицит из-за коронавируса также грозит Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, но не флагманам Samsung Galaxy S20





Apple уже предупредила о перебоях с поставками iPhone из-за приостановки заводов производственных партнеров в связи со вспышкой пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19. Но, похоже, дефицит из-за короновируса (и приостановки производства в Китае) грозит и флагманским смартфонам на Android. В частности, первые партии смартфонов Xiaomi Mi 10 или Mi 10 Pro, которые были представлены в Китае на прошлой неделе, раскупили молниеносно. И если вторая партия Xiaomi Mi 10 поступит в продажу 21 февраля, то о сроках возобновления продаж Xiaomi Mi 10 Pro пока ничего не сообщается.

Да, проблемы со складскими запасами и поставками у Xiaomi были всегда и на первый взгляд ситуация может показаться совершенно обыкновенной — за всю историю не было ни одного бездефицитного флагмана. Многие считают, что производитель делает это намеренно, тем самым подогревая ажиотаж. Но в этот раз все по-другому. Известный китайский аналитик Пан Цзютан рассказал, что все попытки Xiaomi наладить стабильные поставки Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, оказались безрезультатными. Заводы по производству смартфонов в Китае возобновили работу позже, чем планировалось, и поставки будут крайне ограничены, пока производство не восстановится. Иными словами, в ближайшие неделю-две можно даже не пытаться купить Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, если не хотите переплачивать. Вполне вероятно, что эта ситуация повлияет на международный релиз Mi 10 и Mi 10 Pro. Первоначально международный анонс Xiaomi Mi 10 планировался на 23 февраля в рамках MWC 2020, но, как известно, выставку отменили, и пока Xiaomi не назначила новую дату презентации.

Между тем, появились сообщения, что Samsung Electronics вполне может извлечь собственную выгоду из этой ситуации с коронавирусом и остановкой заводов в Китае. В прошлом году Samsung закрыла два последних завода в Китае, доверив производство бюджетных и среднеуровневых моделей Galaxy A китайским ODM-производителям. В то же время Samsung активно инвестировала в развитие производственных мощностей в Индии и Вьетнаме, где сосредоточены линии по выпуску флагманских устройств. Как известно, в этих двух странах все ограничилось несколькими случаями заражения. Источники из цепочки поставок полагают, что Samsung может обернуть эту ситуацию в свою пользу, например, предложить скидки.

«Мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму любое влияние на наш бизнес», — сообщили в пресс-службе Samsung источнику.

Источник: Mydrivers (2)