Не только смартфон-пульт. Над чем еще работала Essential создателя Android Энди Рубина





Essential создателя Android Энди Рубина фактически уже история — 30 апреля, как известно, станет последним рабочим днем производителя смартфонов. За три года ему удалось выпустить только одно устройство — смартфон Essential Phone (он же — Essential PH-1, вот наш обзор), которые выделялся и дизайном (он первым примерил дизайн с вырезом, в итоге популяризированный iPhone), и передовыми характеристиками, и длительной поддержкой, но в итоге провалился в продажах (отчасти из-за слабой камеры, а отчасти потому, что опередил свое время) и был снят с производства. Сейчас же бывший инженер Essential опубликовал рендеры других отмененных смартфонов, которые потенциально могли увидеть свет, если бы все сложилось иначе.

Мы уже видели немало изображений Project Gem — необычного концептуального смартфона Project Gem с очень вытянутым экраном, похожим на пульт от телевизора. И Essential, как мы узнали из прошлых откровений руководства, почти удалось выпустить Project Gem на рынок.

Изображения других отмененных смартфонов предоставил инженер Кевин Хоффман.

О модели Essential PH-2, прямом наследнике Essential PH-1, мы неоднократно слышали. Сохранив дизайн оригинальной модели, Essential PH-2 должен был получить защиту от пыли и воды по стандарту IP68 — ее отсутствие стало одним из главных претензий к первой модели. Хоффман также рассказал, что PH-2 был убит во время второго раунда тестирования EVT, то есть, устройство фактически было готово к запуску. Решение отменить выпуск принял сам Рубин, чтобы перенаправить ресурсы на линейку умных домашних гаджетов Essential Home, которая в итоге тоже была отменена.

Переходя к Essential PH-3, это устройство, которое еще в начале года находилось в активной разработке. По задумке команды, устройство должно было выделяться относительно низким Bill of materials (список материалов, компонентов, блоков, составных частей конечного продукта). То есть, вероятно, производитель нацеливался на премиальный средний уровень. Для Essential PH-3 планировался дисплей OLED, изогнутое переднее стекло 2.5D и алюминиевый корпус. Кроме того, Essential PH-3 должен был сохранить прямоугольный дизайн как дань уважения оригинальной модели. Еще одна отличительная особенность Essential PH-3 — основная камера в квадратном блоке.

Как видим, Essential рассматривала несколько вариантов оформления блока камеры.

Essential PH-3 пошел под нож одновременно с Project Gem в феврале этого года.

Вспоминая о других отмененных Essential продуктах, остается упомянуть проекты собственной ОС и «умного ассистента» для дома.

Все это — теперь история.

Источник: и