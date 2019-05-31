Не ждите в смартфоне Samsung Galaxy Note10 разъема 3,5 мм и привычных физических кнопок





Официальный дебют следующего флагманского смартфона Samsung — модели Galaxy Note10 —должен состояться в августе. И то, что на календаре уже почти начался июнь означает лишь одно: с каждым днем поток новостей о юбилейном флагмане Galaxy Note10, являющемся одной из самых ожидаемых новинок этого лета, будет нарастать. И далеко не всегда эти новости будут соответствовать ожиданиям. Свежая порция указывает, что именно в десятой модели серии Galaxy Note компания Samsung откажется от разъема 3,5 мм для подключения наушников.

По данным Android Police, Samsung готовит как минимум две модели Galaxy Note10 — стандартную с большим экраном, которая заменит актуальную модель Galaxy Note9, и более компактную версию. Обе они будут лишены разъема 3,5 мм и каких-либо физических кнопок. Вместо традиционных механических кнопок смартфоны Galaxy Note10 получат текстурированные емкостные или сенсорные области, возможно, это будет что-то наподобие того, как в текущей младшей модели Galaxy S10e сделана кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. Эти новые данные полностью согласуются с более ранними сообщениями, что Samsung хочет отказаться от физических кнопок в смартфоне Galaxy Note10, тем самым укрепляя уверенность в том, что так оно и будет на самом деле.

Но если решение убрать физические кнопки еще можно понять, объяснив это философией бренда (присвоение еще большего веса экрану и более целостная конструкция), то удаление аудиоразъема 3,5 мм выглядит весьма неоднозначным решением, учитывая, что на протяжении долгого времени Samsung использовала его наличие в качестве преимущества над конкурентами. Кроме того, стилус никуда не денется, как и слот для его хранения. Это позволяет исключить версию с высвобождением места для более емкого аккумулятора, ведь удаление разъема 3,5 мм едва ли высвободит много места.

Да, нам еще предстоит дождаться подтверждения этих слухов в виде достоверных изображений, но, но как гласит поговорка «дыма без огня не бывает». И это уже не первые подобные слухи. Так что, скорее всего, решение уже принято и надо готовиться к неизбежному. Иными словами, не ждите разъема 3,5 мм и физических кнопок в Galaxy Note10.

К слову, Galaxy Note10 будет не единственным смартфоном, который лишится физических кнопок. Последние слухи указывают, что безкнопочным будет и следующее поколение смартфонов Google Pixel.

Источник: Android Police и The Verge