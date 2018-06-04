Недовольство сотрудников вынудило Google прекратить сотрудничество с Пентагоном в рамках Project Maven

В апреле стало известно о проекте Project Maven, в рамках которого Google помогает Министерству обороны США в разработке алгоритмов компьютерного зрения для анализа видеозаписей с дронов. Тогда же стало известно, что сотрудники поискового гиганта выступили против участия в подобного рода проекте, самые инициативные создали внутреннюю петицию с требованием выйти из проекта и выработать политику относительно участия в военных проектах (под петицией подписалось около 4 тыс. человек). Но в мае противники сотрудничества с Пентагоном пошли ещё дальше и начали увольняться из компании. Google покинули несколько десятков человек.

Отметим, Project Maven создан для помощи военным в анализе видеозаписей с беспилотников. У Пентагона не хватает операторов, чтобы просматривать миллионы часов записанного материала, поэтому к выделению важных моментов намерены привлечь искусственный интеллект. Google, как одна из ведущих компаний в области ИИ, вызвалась помочь в решении задачи. Компания заявила, что итоговые разработки не будут применяться в ситуациях, от которых зависит чья-то жизнь. Но это не остановило волну негодования сотрудников. Они указывали, что технологии можно в любой момент использовать иначе.

Очевидно, потеря сотрудников вынудила руководство Google пересмотреть своё решение относительно сотрудничества с военным ведовством США. На встрече с подчиненными глава облачного подразделения Google Cloud Диана Грин рассказала, что контракт по Project Maven не будут продлевать. Одной из причин стали репутационные потери. Также компания намерена выпустить манифест об этическом использовании ИИ на следующей неделе.

Сообщается, что хотя стоимость подряда по Project Maven была невелика (СМИ называют сумму от $9 млн до $15 млн), руководство рассматривало проект как стартовую точку на пути в мир дорогостоящих военных контрактов. При этом, несмотря на ожидаемое окончание сотрудничества по этой инициативе, о дальнейших планах Google на работу с Пентагоном ничего неизвестно.

Источник: AIN