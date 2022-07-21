Нейронная сеть DALL-E, создающая изображения по текстовому описанию, становится доступной в бета-версии для 1 млн пользователей

Консорциум OpenAI запустил бета-версию генератора изображений DALL-E, которая в ближайшие недели станет доступной для 1 млн пользователей из списка ожидания. Ранее им могли воспользоваться лишь представители небольшой группы.

DALL-E представляет собой нейронную сеть, которая способна генерировать изображения на основе текстового описания, а с недавних пор также может редактировать уже существующие фотографии. Зарегистрированные пользователи получат бесплатно 50 кредитов на генерацию изображений в первый месяц и 15 кредитов каждый последующий месяц. Каждый кредит позволяет сгенерировать 4 изображения на основе одного исходного описания или 3 изображения с возможностью редактирования описания. Если кому-то будет недостаточно бесплатных кредитов, то доступна возможность покупки дополнительного пакета из 115 кредитов по цене $15.

Бета-версия расширяет права использования DALL-E, включая коммерческие проекты. Таким образом, пользователи смогут напечатать сгенерированные изображения, например, на одежде или в детских книгах. Вместе с тем OpenAI запрещает использовать DALL-E для создания изображений, которые включают реалистичные лица, именованный контент (например, конкретного человека или место) и «откровенные» материалы. Консорциум по-прежнему обеспокоен тем, что люди могут злоупотреблять технологией для дезинформации, дипфейков и других вредоносных целей.

Источник: Engadget