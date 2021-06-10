Некоторые новые функции macOS Monterey не будут работать на компьютерах Mac с процессорами Intel

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Недавно компания Apple официально анонсировала новую версию настольной операционной системы macOS Monterey. Эта ОС получила много новых функций и возможностей. Но, как оказалось, некоторые из наиболее интересных нововведений будут недоступны владельцам компьютеров и ноутбуков Mac с процессорами Intel. Об этом говорится в сноске мелким шрифтом на сайте Apple.

Итак, только для владельцев систем с процессорами Apple M1 доступны (и недоступны на устройствах с процессорами Intel) следующие новые функции macOS Monterey:

Режим FaceTime Portrait mode, который размывает фоновое изображение во время видео звонков;

Live Text – возможность взаимодействовать с текстом на фотографиях и изображениях (например, копировать адрес);

Новый вид земного шара в Apple Maps;

Более детализированные карты в Apple Map для некоторых городов, включая Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Лондон;

Голосовое преобразование текста в речь на шведском, датском, норвежском и финском языках;

Автономная диктовка на устройстве без онлайн доступа;

Диктовка на устройстве без ограничения по времени (ранее диктовка была ограничена 60 секундами).

Таким образом, Apple стимулирует потребителей переходить на её новые компьютеры и ноутбуки с чипами M1, если они хотят иметь доступ ко всем новым функциям и возможностям macOS Monterey.

Источник: The Verge