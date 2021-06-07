Анонсирована macOS Monterey с более глубокой интеграцией iOS-устройств

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В дополнение к мобильным ОС компания Apple также анонсировала и новую версию своей настольной операционной системы для компьютеров и ноутбуков. Она получила название macOS Monterey.

В macOS Monterey компания Apple реализовала ещё большую совместимость с мобильной iOS, включая возможность совместного использования клавиатуры и мыши для устройств Mac и iPad. Эта функция аналогична той, что есть на клавиатурах и мышах Logitech, она позволяет перемещать курсор и файлы между Mac и iPad.

Компьютеры Mac также получают возможность выступать в качестве цели AirPlay. Таким образом, пользователи смогут выводить мультимедийный контент с iPhone и iPad на большой экран и более мощную акустическую систему Mac.

Вместе с тем, Apple объявила, что компьютеры Mac получат приложение для автоматизации Shortcuts. Кроме того, переработанный настольный браузер Safari получил группы вкладок и более чистую панель инструментов.

Это первая версия macOS, которая была анонсирована после появления компьютеров Mac на базе новых процессоров Apple M1 на базе архитектуры ARM. Apple планирует полностью перевести свою линейку компьютеров на собственные чипы к концу следующего года. Судя по всему, macOS Monterey будет операционной системой, сопровождающей Mac на протяжении оставшейся части перехода на собственные процессоры.

Источник: The Verge