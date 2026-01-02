Несколько лет тишины: Lionsgate вскоре анонсирует игру по "Джону Уику"

Lionsgate готовится в ближайшее время официально представить AAA-игру по «Джону Уику», которая уже несколько лет находится в разработке.

Впервые об игре заговорили еще в 2023 году, когда Lionsgate обсуждала идею крупнобюджетного AAA-проекта. Позже намеки заметили в финансовом отчете Lionsgate за второй квартал 2026 года об ожидаемой прибыли. Теперь же глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон прямо упомянул будущую игровую адаптацию.

«Мы готовим новые AAA-проекты и другие игровые возможности, среди них «Джон Уик» и «Пила», а также несколько других, о которых объявим в ближайшее время», — сказал Адам Фогельсон.

По его словам, студия видит рост интереса к своим франшизам в формате игр и их работа над «Джоном Уиком» идет по графику. Деталей пока что немного, но Lionsgate планирует рассказать больше в ближайшее время. В частности интересно узнать, какая студия взялась за проект.

Ожидается, что это будет полноценная высокобюджетная игра, значительно масштабнее и глубже тактической RPG с элементами стратегии John Wick Hex (2019 год). При этом остается открытым вопрос формата, поскольку пока неизвестно, будет ли там открытый мир или другая структура.

Отдельно упоминается, что AAA-игра по «Джону Уику» может рассказать новую историю, а не прямо повторять события фильмов. Если разработчики придерживаются такой стратегии, она даст больше пространства для расширения вселенной франшизы в игровом формате. Кроме «Джона Уика», в планах Lionsgate другие IP, среди которых могут быть «Голодные игры». Впрочем, масштабы и формат этих игр пока не раскрываются.

Вместе с тем Киану Ривз имеет опыт в геймдеве. Актер озвучивал и играл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077, а сам бы он хотел вернуться к роли в будущем сиквеле, который ожидают через четыре года. Пока нет информации, что он сыграет в будущей игре CDRP, поэтому его участие в другом проекте теоретически возможно. Параллельно актер работает над сценарием фильма «Константин 2» и сыграет в «Джон Уик 5», который официально подтвердили.

