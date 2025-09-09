Киану Ривз хочет вернуться к роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2

Киану Ривз выразил желание вернуться в Cyberpunk 2. Актер говорит, что очень хотел бы сыграть Джонни Сильверхенда в сиквеле киберпанкового мира.

Его связь с серией началась еще на E3 2019. Именно тогда Ривз вышел на сцену, чтобы объявить дату релиза Cyberpunk 2077, которая в итоге стала очень популярной. Сейчас актер, который подарил свою внешность одному персонажу, ответил на вопрос о возможном возвращении:

«Абсолютно. Я бы хотел снова сыграть за Джонни Сильверхенда», — поделился актер.

Но вопрос в другом реально ли Джонни Сильверхенд может снова появиться в сиквеле? Ведь события финала Cyberpunk 2077 дают несколько вариантов развития истории. Если CD Projekt решит сделать каноном одну из концовок, то это может открыть двери для камео Сильверхенда. Например, возвращение в виде цифрового призрака или даже полного слияния с V. Но так же студия может решить оставить обоих героев в покое и запустить новую историю с нуля.

Дополнительные детали о Cyberpunk 2 появились в мае. Создатель вселенной Майк Пондсмит на конференции Digital Dragons 2025 рассказал, что на этот раз он менее вовлечен, но просматривает сценарии и бывает в офисе CD Projekt. Он подтвердил главное: в сиквеле будет новый город, кроме Найт-Сити. По словам Пондсмита, оно выглядит «как пошедший наперекосяк Чикаго», где будет самая реалистичная «система толпы». Он подчеркнул, что это не буквально Чикаго, а скорее антиутопическая версия, которая передает знакомую атмосферу.

CD Projekt в мае официально подтвердила, что продолжение под названием Cyberpunk 2 (ранее Project Orion) находится на стадии предпродакшна. На тот момент над игрой работали около 100 разработчиков, а к концу июля команда выросла до 116 человек. Согенеральный директор студии Михал Новаковский также отметил, что путь от этой стадии до релиза у CD Projekt обычно занимает от четырех до пяти лет. Это означает, что ждать придется как минимум до 2030-го.

Источник: IGN