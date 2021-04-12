Несмотря на дефицит компонентов, рынок ПК в минувшем квартале вырос на 55,2%. Лидер все еще Lenovo, а Apple показала наибольший рост (более чем двое)

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Производители ПК в условиях глобального дефицита компонентов и проблем с логистикой, наблюдающихся в первом квартале 2021 года, суммарно поставили на рынок 83,98 миллиона ПК (настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции), свидетельствуют данные очередного отчета IDC.

Это на 55,2% превышает показатели первого квартала 2020 года и всего на 8% не дотягивает до результатов четвертого квартала 2020-го (обычно это самый «сильный» квартал). Главный фактор резкого оживления рынка ПК — продолжающаяся пандемия коронавируса с массовым переходом на удаленный режим работы и домашнее обучение.

Лидером рынка ПК остается Lenovo — за январь-март 2021 года китайский производитель нарастил поставки на 59,1%, до 20,4 млн штук. В то же время его доля выросла с 23,7% до 24,3%.

На втором и третьем месте расположились американские HP и Dell, отгрузившие соответственно 19,24 млн и 12,95 млн ПК. Компания Apple, обосновавшаяся на четвертом месте, сильнее всех нарастила поставки ПК в минувшем квартале — на 111,5%, до 6,69 млн штук (8% рынка). Замыкает пятерку крупнейших производителей ПК компания Acer с результатом 5,84 млн ПК, что на 73,5% превышает показатель прошлого года и соответствует доли 7%. На остальных производителей суммарно приходится 18,87 млн ПК, что соответствует 22,5% рынка.