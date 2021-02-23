Netflix на Android будет автоматически загружать контент в зависимости от предпочтений пользователя





В мобильном приложении Netflix появилась новая функция, которая позволит автоматически загружать фильмы и сериалы по рекомендациям, основанным на истории просмотра пользователя. Компания завила, что такие автоматические загрузки в рамках функции Downloads For You уже запускаются на глобальном уровне для пользователей приложения на платформе Android.

После активации данной функции пользователям нужно будет указать, какую ёмкость накопителя они согласны выделить для автоматических загрузок рекомендованного контента: 1 ГБ, 3 ГБ или 5 ГБ. Чем больше места в хранилище пользователь выделит, тем больше он получит загруженных рекомендаций Netflix. Отмечается, что, хотя для этой функции доступен полный каталог Netflix, некоторые загрузки будут ограничены из-за лицензионных условий.

Отметим, это не первое улучшение возможностей офлайн-просмотра в сервисе Netflix. Платформа запустила функцию Smart Downloads на Android в 2018 году. Она автоматически удаляла эпизоды сериалов после их окончательного просмотра. Функция Downloads For You пока что доступна только на Android. В скором времени планируется приступить к её тестированию на платформе iOS.

Источник: The Verge