Netflix откроет в Варшаве единый офис для Польши, Украины, Чехии и Румынии

Представительство Netflix в Восточной Европе откроется уже в этом году. Об этом заявил вице-президент сервиса Ларри Танц.

Офис Netflix в Варшаве будет центральным для Польши, Чехии, Румынии, Венгрии, Хорватии и Украины.

«В 2016 году мы локализовали наш сервис в Польше. Вскоре после этого Netflix стал доступен на румынском, чешском, венгерском, хорватском и украинском языках». Ларри Танц

В Netflix подчеркнули, что расширяют сотрудничество в Восточной Европе для создания местных фильмов и сериалов. Сервис только в Польше инвестировал более $115 млн на съемку оригинальных фильмов и сериалов. Параллельно шло лицензирование в Чехии, Румынии, Венгрии и других странах.

В начале марта Netflix прекратил работу в россии, отказавшись выполнять требования по трансляции пропагандистских каналов. А в середине месяца стриминговый сервис вернул в свою библиотеку комедийный сериал «Слуга народа».