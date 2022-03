Netflix вернул в свою библиотеку сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли

Стриминговый сервис Netflix объявил о возвращении в свою библиотеку комедийного сериала «Слуга народа» / Servant of the People. Естественно, сделано это по многочисленным просьбам зрителей со всего мира, которые оценили не только актерский, но и политический талант Владимира Зеленского — актера и президента.

You asked and it’s back!

Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF

