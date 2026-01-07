Netflix показал трейлер детектива "Семь циферблатов Агаты Кристи", релиз — 15 января

Новости Кино 07.01.2026 comment views icon

Netflix представил официальный трейлер детективного сериала «Семь циферблатов Агаты Кристи», основанный на одном из популярных романов писательницы 1929 года.

Ожидаемо, история разворачивается в Англии 1920-х годов и повествует о неудачном розыгрыше в загородном доме, что приводит к убийству молодого человека. Закрытое пространство, талантливый следователь, жуткие события и куча подозреваемых — очевидный рецепт хорошего детектива, но еще предстоит посмотреть, как с этим справился сценарист Крис Чибналл («Доктор Кто»). Компанию последнему в продюсировании шоу составил правнук Кристи, Джеймс Причард.

Бесспорно шарма сериалу добавит звездный актерский состав, который включает Хелену Бонэм Картер в роли леди Катерхэм и Мартина Фримена в роли суперинтенданта Баттла, наряду с Кори Милкристом, Эдвардом Блюмелем, Ньяшей Хатенди и Гаем Синером. Миа МакКенна-Брюс взяла на себя главную роль леди Брент, которой и предстоит расследовать таинственное преступление.

«В новой версии классической истории от Королевы Детектива бесстрашная молодая аристократка леди Айлин Брент, по прозвищу Бандл, расследует убийство возлюбленного в ее родовом поместье. Готовьтесь к неожиданному в трех эпизодах, в течение которых Бандл будет пытаться как можно быстрее найти убийцу. Время идет».

Агата Кристи остается одной из самых влиятельных авторов детективов всех времен, а ее романы проданы по всему миру тиражом в более чем два миллиарда экземпляров. Произведения неоднократно экранизировали для кино и телевидения, где последними и вероятно самыми успешными являются фильмы Кеннета Брани про Эркюля Пуаро: «Убийство в Восточном экспрессе», «Смерть на Ниле» и «Призраки в Венеции». Стоит вспомнить и сериал «Пуаро» который длился 13 сезонов.

Конечно, оригинальная «Тайна семи циферблатов» не так известна, как истории о Пуаро или мисс Марпл, однако роман долгое время считался одним из самых игривых и нетрадиционных произведений Кристи. Изначально задуманная как продолжение «Тайны дымоходов», история сильно опирается на темы молодой любознательности, тайных обществ и интриг высшего общества, что делает ее естественным вариантом для формата ограниченной серии.

«Семь циферблатов Агаты Кристи» будет состоять из трех эпизодов и стартует на Netflix 15 января.

