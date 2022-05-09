Netflix выпустил полноценный трейлер анимационного сериала Love, Death & Robots / «Любовь, Смерть и Роботы»

Третий сезон «Любовь, смерть и роботы» выйдет уже 20 мая и Netflix выпустил трейлер мультсериала. В новом сезоне будут девять короткометражек, в том числе – продолжение серии первого тома «Три робота».

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Анимационная антология для взрослых создана Тимом Миллером («Дэдпул») и Дэвидом Финчером («Бойцовский клуб»). Премьера первого сезона состоялась в 2019 году, а второй вышел в мае прошлого года. Сериал-антология склоняется к научной фантастике, хотя содержит широкий диапазон жанров.

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Издание Polygon опубликовало полный список названий и аннотаций эпизодов

Три робота: Стратегии выхода

Первый прямой сиквел в истории сериала от признанного писателя-фантаста Джона Скальци. Троица дроидов возвращается, чтобы совершить кругосветное путешествие, изучая постапокалиптические стратегии выживания людей до того, как человечество было окончательно уничтожено.

Неудачное путешествие

Парусное судно, охотящееся за акулами, подвергается нападению гигантского ракообразного, чьи размеры и интеллект уступают только его аппетиту. Мятеж, предательство и чревовещание с трупом. Это анимационный режиссерский дебют Дэвида Финчера.

Пульс машины

Когда исследовательская экспедиция на поверхность луны Ио заканчивается катастрофой, астронавт вынуждена добираться до безопасного места, таща за собой тело своего второго пилота, используя при этом потенциально разрушающие сознание наркотики, чтобы справиться с болью от собственных травм.

Ночь мини-мертвецов

Апокалипсис зарождается, в буквальном смысле, на кладбище в этой язвительной сатире на зомби, которая начинается с секса на кладбище и перерастает в нашествие ходячих мертвецов повсюду – от центра Лос-Анджелеса до Ватикана.

Команда убийц

Молодые, тупые и полные… крови американские солдаты, сходящие с ума от адреналина, сталкиваются с врагом, не похожим ни на одного из тех, с кем они сталкивались раньше, в результате эксперимента ЦРУ, который становится по-настоящему чертовски страшным. От режиссера «Кунг-фу Панды 2».

Рой

История о страхе, сексе и философии на самых дальних рубежах, когда двое постчеловеческих ученых изучают бездумную расу инсектоидов. Тим Миллер пишет и режиссирует первую в истории экранизацию произведения известного автора киберпанка Брюса Стерлинга.

Крысы Мейсона

Вы знаете, что у вас есть проблема борьбы с вредителями, когда они начинают отстреливаться. Крысокалипсис приходит в Шотландию, когда сварливый фермер предпринимает решительные шаги, чтобы справиться с нашествием гиперэволюционировавших грызунов.

В сводчатых залах

Глубоко в горах Афганистана отряду солдат спецназа предстоит опасная работа по освобождению заложника, удерживаемого террористами. Но настоящее зло, которому они должны противостоять, – это бог-старец, обладающий древней и ужасающей силой.

Джибаро

Фантазия и алчность объединяются в этой переосмысленной традиционной народной сказке о сирене, чья песня заманивает мужчин на верную гибель. Но ее колдовство не действует на глухого рыцаря Джибаро, и Золотая женщина очаровывается им. Так начинается смертельный танец двух хищников.